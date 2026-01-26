WhatsApp podría incorporar una suscripción de pago: ¿Habrá que pagar por enviar mensajes?

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La aplicación de mensajería afronta uno de los mayores cambios de su historia en España con la llegada de la suscripción de pago. Sin embargo, que se note o no en el bolsillo de los usuarios será decisión de cada uno.

WhatsApp

WhatsAppEFE

Juan Muñoz
Publicado:

WhatsApp podría estar preparando uno de sus mayores cambios en España. Desde 2009, año en el que fue lanzada a nivel mundial y todavía no era lo que es a día de hoy, la aplicación ha ido creciendo y creciendo hasta llegar a ser usada por nada más y nada menos que 30 millones de usuarios en nuestro país.

Aproximadamente un 85% de la población adulta en España usa WhatsApp a día de hoy, y a día de hoy, la aplicación es utilizada por más de 3.000 millones de personas en todo el mundo.

En 2014 WhatsApp era comprada por Meta, entonces conocido como Facebook, por unos 21,8 millones de dólares. Poco después, Meta terminó con el modelo de pago que tenía WhatsApp hasta 2016, en el que había que pagar una tarifa única inferior a un euro en el caso de IPhone y una suscripción anual (también inferior a un euro) en el caso de Android a partir del segundo año.

Meta eliminó la suscripción de pago y volvió a poner la aplicación de mensajería totalmente gratuita y sin anuncios publicitarios.

¿Habrá que pagar por usar WhatsApp?

Tras una década funcionando sin anuncios y de forma completamente gratuita a nivel mundial, Meta estaría preparando un gran cambio en su política de negocio. Y esta no sería otra que añadir publicidad en algunas secciones de la aplicación, como podrían ser los estados y los canales.

Para evitar estos anuncios en WhatsApp, Meta ofrecería la posibilidad a los usuarios de pagar una suscripción con el objetivo de evitar publicidad y disfrutar de la app sin interrupciones. Aún no se conoce cuál sería el precio aproximado de esta suscripción.

¿Habrá que pagar por seguir usando WhatsApp? La respuesta es no. La suscripción sería voluntaria y el único cambio que aportaría sería disfrutar de la aplicación sin anuncios publicitarios, pero utilizar el servicio de mensajería de WhatsApp seguiría siendo totalmente gratuito como hasta ahora.

