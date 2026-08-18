Mueren un trabajador y un bombero al intentar rescatarle de un incendio en un taller mecánico en Calatorao

Dos personas han muerto tras quedar atrapadas por un muro que se derrumbó por el incendio de un taller mecánico de Calatorao, en Zaragoza. Las víctimas son un bombero de la Diputación de Zaragoza y un trabajador del establecimiento, tal y como han confirmado fuentes del operativo de extinción del Gobierno de Aragón.

El incendio en el taller ha provocado una densa columna de humo negro que ha afectado a toda la localidad. Ha sido en torno a las 14:20 horas cuando se originado el fuego, y se han movilizado los parques de La Almunia y Cariñena y, tras ver las dimensiones del incendio, se ha movilizado también el parque de Tauste y el brazo de Calatayud.

Según relata el inspector jefe de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Raúl Aguilar y recoge EFE, cuando los bomberos han llegado al lugar, han comprobado que en el interior del taller había una persona en riesgo y han entrado para rescatarla. Durante el rescate se ha derrumbado el muro, que ha atrapado al bombero y al trabajador de la empresa, mientras que los demás bomberos han conseguido ponerse a salvo.

El trabajo de los equipos de extinción

Se ha ordenado el desalojo inmediato de las casas colindantes y, según ha indicado a EFE el alcalde de Calatorao, David Felipe, las llamas no han llegado a producir daños relevantes en las viviendas. Según ha comunicado el regidor, el establecimiento, llamado Talleres Salanova, estaba cerrado por vacaciones, y la persona que ha fallecido estaba trabajando en su interior sin atención al público.

Salvar las casas del fuego ha sido la mayor preocupación de los equipos de extinción tras el rescate de la segunda víctima. Los agentes han conseguido controlar el incendio, pero según el alcalde, tardará tiempo en poder ser apagado del todo. Los bomberos están centrando sus esfuerzos en remojar también la zona de alrededor para que no se propague el fuego, por lo que desde el ayuntamiento han pedido a los vecinos que restrinjan el consumo de agua para que las mangueras puedan tener la presión suficiente.

Como consecuencia del incendio, se han desplegado bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, agentes de Protección Civil, de la Guardia Civil, varias ambulancias y el helicóptero del 112 en caso de necesitar el traslado de algún herido, aunque, según apunta el alcalde, por el momento no habría más personas afectadas.

Jorge Azcón envía sus condolencias

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha querido trasladar un mensaje de cariño y apoyo a los familiares de las víctimas y a sus compañeros. "El Gobierno de Aragón está a disposición del municipio y de todos los afectados en estos momentos tan difíciles", ha añadido.

Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza, institución de la que depende el bombero fallecido, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos. Calatorao es un municipio de 2.970 habitantes de la Comarca de Valdejalón, situado a unos 50 kilómetros de la capital aragonesa.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.