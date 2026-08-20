Los Mossos d'Esquadra encuentran un cadáver flotando en el pantano de Utxesa, Lleida

Los Mossos d’Esquadra han localizado un cadáver flotando en el pantano de Utxesa, en el término municipal de Torres del Segre (Lleida), sin signos evidentes de violencia y que llevaría más de un día en el agua.

Los vigilantes municipales del pantano dieron el aviso este miércoles sobre las 13:00 tras ver lo que parecía un cuerpo sin vida flotando. Los Mossos trasladaron al lugar efectivos de la unidad subacuática para extraer del agua el cuerpo, que no han detallado si era de un hombre o una mujer ni su edad.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer la causa de la muerte y han trasladado el cuerpo al anatómico forense para que se le practique una autopsia. Por el momento, la policía catalana no asocia el hallazgo a ninguna denuncia por desaparición, aunque puntualiza que podría haber algún aviso pendiente de resolver con el que se acabe relacionando el suceso.

Tres cadáveres en Lleida en una semana

Los Mossos d'Esquadra encontraron muerto a un hombre de 42 años este domingo en el asiento del acompañante delantero de un coche volcado en el canal de Urgell, en Golmés (Lleida), y han detenido por homicidio imprudente al conductor, que acabó huyendo del lugar y dio positivo en el control de alcoholemia.

Los Mossos estuvieron haciendo batidas de búsqueda para encontrar por la zona al conductor y finalmente, sobre las 23:00 horas, lo hallaron en su casa en Mollerussa, presentando algunas lesiones del accidente y bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

Los Bombers de la Generalitat localizaron en el término municipal de Torrefarrera, en el Segriá, Lleida, el cadáver de un hombre donde se buscaba al propietario de una bicicleta que ha aparecido a primera hora de la mañana de este domingo en el suelo.

Un hombre llamó al 112 explicando que había una bicicleta con la luz encendida en el suelo, junto a una bolsa y una botella. El hombre no sabía si se trataba de una bicicleta abandonada o alguien podía haber sufrido un accidente.

Los agentes han localizado el cadáver después de una mañana de búsqueda. El cuerpo ha aparecido a una cierta distancia del canal, ya dentro del término municipal de Lleida, en la zona de Horta.