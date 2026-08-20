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Muere una joven de 18 años tras caer unos 30 metros en el monte Anboto, en Vizcaya

Una llamada de auxilio puso en marcha un dispositivo de Emergencias para rescatar a una joven que había sufrido una caída de unos 30 metros desde una de las zonas del Anboto.

Rescate en helicóptero de la Ertzaintza

Rescate en helicóptero de la Ertzaintza Europa Press

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Paula Hidalgo
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Una joven de 18 años ha fallecido después de sufrir una caída de unos 30 metros en la cara norte del monte Anboto, en el término municipal de Atxondo, en Vizcaya. La víctima fue evacuada en estado muy grave al Hospital de Cruces de Barakaldo, donde finalmente ha muerto este jueves.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas del miércoles. El Centro de Emergencias SOS Deiak 112 recibió entonces una llamada alertando de que una persona estaba pidiendo auxilio en la montaña. Las personas que dieron el aviso consiguieron observar la zona utilizando unos prismáticos. Desde la distancia vieron a un joven haciendo señales y gritando para pedir ayuda, mientras una mujer permanecía tendida en el suelo junto a él.

La joven entró en parada cardiorrespiratoria tras la caída

Hasta la cara norte del Anboto se desplazaron efectivos sanitarios, Bomberos, agentes de la Ertzaintza y un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate. Cuando los equipos de emergencia consiguieron llegar hasta la joven comprobaron que había sufrido una caída de unos 30 metros y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los rescatadores comenzaron inmediatamente a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Debido a la dificultad del terreno, el helicóptero de la Ertzaintza dejó inicialmente a los primeros efectivos atendiendo a la víctima y regresó para recoger a un tercer rescatador y a una sanitaria, que fueron trasladados posteriormente hasta el lugar del accidente.

Tras las labores de rescate, consiguieron trasladar a la joven hasta el municipio de Arrazola. Allí esperaba un helicóptero de Osakidetza y, una vez estabilizada, fue evacuada en estado muy grave al Hospital de Cruces de Barakaldo. La joven permaneció ingresada después del accidente, pero finalmente ha fallecido este jueves.

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