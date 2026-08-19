El 'boom' del matcha, la bebida que está de moda entre los jóvenes y que conquista los supermercados

Japón es el gran referente mundial del matcha. Un té único porque, a diferencia de otras variedades, se consume la hoja entera. Durante su preparación, el agua caliente se mezcla con el polvo de té hasta crear una bebida cremosa de característico color verde brillante.

Precisamente su verde característico ha sido uno de los factores que ha impulsado su popularidad en redes sociales, cafeterías, recetas de helados y otros postres. En los últimos años, esta bebida tradicional japonesa ha pasado de ser una gran desconocida a convertirse en una de las tendencias gastronómicas del momento.

El matcha también se ha consolidado como una alternativa al café. especialmente entre los consumidores más jóvenes. Al igual que el café, contiene cafeína, pero además aporta compuestos bioactivos, antioxidantes y L-teanina, un aminoácido presente de forma natural en el té. Estas propiedades han contribuido a asociarlo con un consumo más saludable. Jaifa Mezher, cofundadora de Jade Matcha, ha asegurado que este té verde "ayuda a regular ese sistema nervioso".

El crecimiento popular ha ido acompañado de un aumento de la oferta y, con ello, de grandes diferencias de precio. En el mercado conviven productos económicos con otros que alcazan precios elevados por pequeñas cantidades. La explicación está, en gran medida, en la calidad. El origen, la variedad de la planta, el momento de la cosecha y el proceso de elaboración influyen directamente en las características del producto.

Además, no todo lo que se comercializa como "matcha" cumple con los estandáres japoneses. Algunos productos son simplemente polvo de té verde que no ha pasado por el tradicional cultivo "bajo sombra". Para los maestros del té japonés, la autenticidad y el origen son criterios fundamentales de calidad. Se conoce como el matcha de "grado ceremonial" que se cultiva mediante técnicas tradicionales, se cosecha a mano y se muele en pierda.

Para Jaifa Mezher, el matcha "ha venido para quedarse", especialmente entre los jóvenes. Lo que comenzó como una tendencias gastronómica parece decidido a seguir conquistando paladares.