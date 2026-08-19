Arranca el juicio contra Meta y la compañía rechaza las acusaciones de crear adicción a niños y adolescentes

Meta, la compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, se enfrenta a una acusación por parte de 29 estados de Estados Unidos los que han llevado a los tribunales a la compañía fundada por Mark Zuckerberg. El juicio se ha iniciado este martes en un tribunal federal en California, el estado donde la tecnológica tiene su sede.

La demanda se presentó en 2023 y ahora llega a juicio en una corte federal en Oakland presidida por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. Meta afirma que los estados solicitan multas de hasta 1.400.000 millones de dólares, una demanda que la compañía califica de "enormemente desproporcionada". Pero los abogados de los estados le han indicado a la jueza que 200.000 millones de dólares son una cantidad "más probable".

Todos los estados sostienen que la compañía implementó funciones que generan adicción en menores de edad al tiempo que engañaban al público sobre la existencia y la gravedad de estos riesgos. El juicio, que se desarrolla en el tribunal federal de Oakland, California, supone el mayor reto legal contra la tecnológica por "enganchar" a los usuarios menores de edad, lo que podría fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales y físicos, incluso, en los casos más graves, la muerte.

Se pronuncia la defensa de Meta

Los abogados de la compañía rechazaron las acusaciones de crear adicción a niños y adolescentes en un juicio que los demandantes esperan lograr cambios en dichas aplicaciones. Además, se enfrentan a acusaciones de infringir la ley federal al recopilar y utilizar datos personales de los menores.

Paul Schmidt, abogado de Meta, ha dicho que "discrepa rotundamente" sobre las acusaciones que enfrenta la tecnológica y ha pedido al jurado mantener "la mente abierta". Además, defendió el trabajo que ha adelantado la compañía para ayudar a mejorar el bienestar del 20 % de los adolescentes.

En los últimos tres meses, la empresa eliminó 600.000 cuentas creadas relacionadas a usuarios no permitidos. Los abogados de Meta tienen una labor cuesta arriba para convencer al jurado de ocho personas que dará recomendaciones a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien finalmente dará el veredicto final.

La fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill asumió este martes la vocería del equipo legal de los demandantes y aseguró que la tecnológica, fundada por Mark Zuckerberg, "ocultó la verdad"

Testimonios de exempleados

Este martes dio su testimonio Arturo Bejar, exempleado de Meta, que aseguró que alertó a altos funcionarios de la compañía sobre "los daños que sufrían las personas debido a la forma en que se había diseñado" Instagram y que se podían evitar.

Meta también tuvo que enfrentar este martes la presencia de padres que han demandado a la compañía por daños a sus hijos, a las afueras de la corte. La compañía afronta un proceso de unas cuatro a seis semanas, durante el cual se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, sean llamados a declarar.

Ley de Protección de la Privacidad Infantil

La acusación sostiene que Meta violó leyes federales y estatales, incluidas la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA). Esta ley otorga a los padres control sobre la información personal que los sitios web y las aplicaciones pueden recopilar de niños menores de 13 años.

"Meta prioriza las ganancias sobre la seguridad de los niños y viola constantemente las leyes de protección al consumidor", declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado a las puertas del inicio del juicio.

Michael Coffey, abogado defensor y socio fundador del bufete neoyorquino Coffey Modica, asegura que este tipo de caso puede marcar la carrera de un fiscal general estatal, mientras que las víctimas podrían recibir muy poco de la indemnización final. "Todo irá a parar al gobierno, que lo distribuirá, y luego los abogados de los demandantes se quedarán con una parte", explica Coffey y recoge CNBC.

Más compañías esperando juicios

Meta depende del efectivo generado por el negocio publicitario para financiar sus enormes inversiones en inteligencia artificial. Esa apuesta podría costarle hasta 145.000 millones de dólares este año. La inversión de capital del segundo trimestre de 2026 llegó a los 30.12 mil millones de dólares, mientras que el flujo de caja libre se desplomó a 784 millones de dólares.

La tecnológica de Zuckerberg es la primera compañía que tiene un juicio con la coalición de estados, pero otras esperan. Compañías como Google, ByteDance, la compañía matriz de TikTok y Snapchat, se enfrentan a acusaciones similares que también pueden acabar en juicio.