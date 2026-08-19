España domina en el Campeonato de Europa de Horseball

El Campeonato de Europa de Horseball 2026 ha dejado unos resultados notables para España. Esta disciplina que une reglas del rugby y del baloncesto, combinadas con la importancia de la destreza sobre el caballo de los jinetes, está teniendo un gran crecimiento.

Cuatro medallas para el contador

La selección española ha dejado muy buenas sensaciones con 4 medallas: un oro en la categoría pro élite, una plata en sub-16 y dos bronces en sub-21 y en la competición femenina. Estas últimas sufrieron una dura derrota en semifinales, sobre la que habló la jugadora Laura Font: "estamos tristes por no haber llegado a la final, pero hemos tenido una buena participación".

Un binomio de oro

En la categoría pro élite, el capitán español Gil Carbones fue elegido binomio de oro junto con su caballo Duke, con el que tiene una relación muy especial. "Es un caballo muy noble y muy fácil de montar" aseguró el catalán. Además, Robert Planas fue el máximo goleador del campeonato con 10 tantos.

Con estos resultados, España se consolida dentro de las selecciones más punteras de horseball dentro del panorama europeo.