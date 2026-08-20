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Sale por la ventanilla de una ambulancia durante un traslado en una céntrica avenida de Tenerife

El vehículo sanitario se encontraba detenido cuando el paciente decidió abandonar el interior del vehículo sanitario ante la sorpresa de los presentes.

Imagen de una ambulancia de Canarias

Imagen de una ambulancia de Canarias Europa Press

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Lucía Mora
Publicado:

La ventanilla de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) fue el lugar elegido por un paciente para escapar del vehículo durante un traslado sanitario. Una escena, muy poco habitual, que se vivió a plena luz del día, en la tarde de ayer miércoles y en una de las avenidas más transitadas y céntricas de Tenerife, la Avenida Trinidad en San Cristóbal de La Laguna.

En las imágenes, grabadas por un vecino de la zona, se observa la ambulancia detenida y al personal sanitario intentando dialogar con el paciente que mostraba un aparente estado de nerviosismo e hizo caso omiso a las indicaciones de los profesionales.

Pese a los intentos por revertir la situación y evitar daños personales, el hombre se aproximó a una de las ventanillas y, tras romperla, consiguió sacar el cuerpo al exterior, saltar a la vía, coger sus pertenencias y emprender una huida descalzo por la carretera para, posteriormente, atravesar los raíles del tranvía y alejarse del lugar.

La situación generó sorpresa entre los peatones y los conductores que detuvieron la marcha para evitar atropellar al paciente, creando retenciones en la céntrica avenida en una de las horas en las que más tráfico se genera en la zona.

Por el momento no han transcendido públicamente detalles sobre el motivo por el que el hombre estaba siendo trasladado ni sobre las circunstancias que le llevaron a abandonar la ambulancia. Tampoco se ha podido confirmar qué ocurrió con él después de huir del lugar.

La escena ha vuelto a poner el foco en una situación compleja para los equipos de emergencia: la atención y el traslado de pacientes que presentan un elevado estado de nerviosismo o que rechazan continuar con la asistencia médica.

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