VÍDEO: Triple asalto en una tienda de telefonía de Sant Adrià del Besòs la noche del apagón

La pasada noche del lunes, cuando toda la Península sufría las consecuencias del apagón, hubo quien aprovechó la situación para enriquecerse -o al menos intentarlo-. Las imágenes en vídeo de una tienda de Sant Adrià del Besòs, en la provincia de Barcelona, captaron cómo unos ladrones aprovecharon las largas horas sin luz para atracar una conocida franquicia de telefonía de la avenida Catalunya de la ciudad.

Lo hicieron en tres ocasiones, aunque de momento la investigación no apunta a que los asaltantes se conocieran entre sí. Los ladrones aprovecharon que, aunque ya había vuelto la luz, la alarma de la tienda no funcionaba, por lo que pudieron hacerse con varios productos tecnológicos usando mucha violencia. Eso sí, no contaron con el funcionamiento de las cámaras de seguridad, y todo quedó registrado.

En las imágenes, se puede ver cómo sobre las dos de la mañana, dos hombres encapuchados intentan arrancar los móviles del mostrador y huyen con el botín. Una hora después se produce el segundo robo, esta vez es otro hombre con una sudadera de otro color, pero no se puede distinguir si es la misma persona que presuntamente produce el anterior robo. Por último, sobre las cuatro de la mañana, un hombre en solitario -notablemente bebido, según el testimonio de la dependencia-, también aprovechó la fractura del cristal para colarse en el interior de la tienda. Este oportunista no fue tan afortunado como los demás, ya que la policía catalana lo pilló 'in fraganti' y pudo producirse su detención.

No era la primera vez que sucedía algo así, explica una de sus dependientas a Antena 3 noticias. Tan solo 1 mes y medio antes dos ladrones ya les habían robado algunos teléfonos estando dos de las trabajadoras presentes. La mujer lamenta que este tipo de robos con violencia se sucedan año tras año, y sobre todo se aprovechen de una situación de vulnerabilidad como la vivida el pasado lunes, que afectó a la seguridad del comercio.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ya advertía el lunes por la noche del posible aprovechamiento del apagón eléctrico para perpetrar delitos en la ciudad. Además, el martes por la mañana se denunciaron varias ocupaciones de pisos por parte de varias personas.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos. Por ahora, se desconocen los daños específicos y el valor del material robado, y tampoco se han producido más detenciones.

