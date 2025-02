Unos 100 okupas se instalan en un complejo hotelero con 17 edificios en Mallorca

El hotel Bellveue del Puerto de Alcúdia, en Mallorca, se ha llenado... de okupas. Se trata de un complejo hotelero en Mallorca con 17 edificios, piscinas, restaurantes incluso parque acuático. En el hotel han entrado más de un centenar de okupas con perfiles muy diferentes: españoles, extranjeros, familias enteras... algunos aseguran que tienen un trabajo pero que no se pueden permitir el precio de los alquileres en la isla. Es el caso de Jacob. Dice que cobra unos 1500 euros mensuales pero el alquiler más barato que ha encontrado ronda los 1.000. Separado y con tres hijos, asegura que no "se lo puede permitir". "Están los alquileres en Mallorca por las nubes y muchos trabajadores como yo cobramos muy poco y es imposible alquilar ni siquiera una habitación", afirma.

Asegura que él pagó una entrada para estar en uno de los apartamentos del hotel y ahora se encuentra con una empresa de desokupación en la entrada del edificio. A lo largo de toda la mañana, los trabajadores de Guardians Control han estado pidiendo una autorización a todo aquel que entraba al edificio, denegando la entrada a las personas que no la poseían. "Lo que estamos haciendo es un control de acceso. Es totalmente legal. Esto es un hotel y si las personas que entran no abonan el servicio hotelero y los costes que eso conlleva, directamente no acceden", dice Tomeu Carbonell, jefe de seguridad de la empresa.

Algunos han pedido entrar en el edificio pero para hacerlo, se han visto obligados a firmar un papel que el personal de la empresa de seguridad les había tendido y que suponía aceptar sus condiciones. Ellos, a cambio, no eran denunciados.

Algunos de estos okupas han denunciado que se sienten estafados porque han tenido que pagar entre 800 y 1500 euros por uno de estos apartamentos del hotel, otros iban pagando entre 150 y 300 euros mensuales. "Yo me siento víctima de una estafa", dice uno de ellos. La empresa de desalojo ha ido pintando con una cruz en rojo las habitaciones que iban siendo desokupadas. Hasta el momento, ya hay más de 70.

Preocupación de los hoteleros

Los hoteleros de la isla está preocupados porque no es el primer hotel en Mallorca que es okupado en temporada baja. Muchos de estos establecimientos aprovechan para adecentar sus instalaciones en los meses de otoño e invierno, ante la poca afluencia del turista. Muchos okupas aprovechan que los hoteles están cerrados para colarse.

De hecho, otro edificio del mismo hotel ha sufrido este problema durante años. Además, el Hotel Delfín Azul, también en el Puerto de Alcúdia, fue otro de los inmuebles que en temporada baja fue víctima de la okupación. A estos casos se suma el del Apartahotel Sol i Mar de Cala Bona.

