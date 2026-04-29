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Las víctimas de AMAMA piden a la ministra de Igualdad mejoras en los cribados de cáncer de mama y reducir las listas de espera

Las víctimas de AMAMA, la asociación de afectadas por los cribados de cáncer de mama en Andalucía, se han reunido hoy con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Esperan que las mujeres que han denunciado al Servicio Andaluz de Salud no tengan que ir a juicio y sean compensadas económicamente.

Igualdad apoya a AMAMA para conseguir mejoras en cribados de mama y el &quot;resarcimiento&quot; de las &quot;v&iacute;ctimas de negligencia&quot;

Igualdad apoya a AMAMA para conseguir mejoras en cribados de mama y el "resarcimiento" de las "víctimas de negligencia"EUROPAPRESS

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Marta Herrera
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Las víctimas de AMAMA, la asociación de afectadas por los cribados de cáncer de mama en Andalucía, se han reunido hoy con la ministra de Igualdad. Ana Redondo se ha comprometido a trabajar con otros ministerios, como el de Sanidad, para impulsar sus reivindicaciones.

A la salida del encuentro la presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, se ha mostrado satisfecha con la reunión en la que ha planteado una batería de medidas para mejorar la detección del cáncer de mama y la mejora asistencial de las pacientes.

Claverol ha insistido en que se monitoricen los accesos a los cribados y se cumplan los protocolos: "Hay mujeres que las llaman cuando tienen 50 años y ya nos las llaman hasta que tienen 56", señala.

Desde la Asociación también exigen un acto único, que incluya mamografía y ecografía y biopsia en el mismo momento, en los casos en los que haya cualquier sospecha de tumor. También que se adelante la edad para realizar mamografías a las mujeres de 45 años. "Hay muchos sectores que estamos reclamando esto, porque sabemos que el cáncer se da cada vez en chicas más jóvenes".

Piden agilizar las listas de espera

Entre sus reclamaciones quieren que se actualicen las listas de espera del cáncer, porque asegura que "no es justo para una mujer tener que esperar dos, tres o cuatro meses a que te hagan una ecografía. Eso no lo audita ni lo monitoriza nadie", dice Claverol. Otro de sus objetivos es que se dedice el 2 por ciento del presupuesto de la sanidad pública a trabajos de investigación. "Creemos que en la investigación está la clave para no morirnos".

Piden que los medicamentos, los tratamientos de fisioterapia o accesorios como por las pelucas sean cubiertas por la Seguridad Social: "Cuando una mujer tiene cáncer de mama y está de baja laboral cobra menos". Y quieren que se ponga en marcha un canal preferente para tramitar las incapacidades, y facilitar el acceso a otros ensayos clínicos que hay en Europa.

Otro de los grandes obstáculos que encuentran las pacientes que han sufrido cáncer es reincorporarse al mundo laboral, por eso piden planes de empleo protegido para pacientes oncológicos, "porque en estos casos a veces es difícil volver al trabajo".

"Queremos el resarcimiento de las víctimas"

"Queremos el resarcimiento de las víctimas de cualquier gobierno que haya cometido una negligencia en la gestión sanitaria. Que no tengan que ir a juicio y que en seis meses esté resuelto. Me da igual el gobierno que sea, porque habrá mujeres que no lleguen y mueran antes de llegar a juicio".

A principios de abril la asociación AMAMA iniciaba una ofensiva judicial contra el Servicio Andaluz de Salud tras vencer los plazos de reclamación patrimonial de unas 160 mujeres que denunciaron fallos en el programa de detección precoz de cáncer de mama en Andalucía. "No nos vamos a rendir ni nos van a callar", dice la presidenta de AMAMA.

Armengol ha vuelto a arremeter contra la sanidad andaluza que ha calificado como "desastrosa". Asegura que el balance de la Junta de Andalucía "son 360 mujeres con cáncer de mama avanzado, tres muertas y otras tres en estudio, ese es el balance".

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