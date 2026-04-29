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ESTHER LÓPEZ

El caso Esther López vuelve a la Audiencia de Valladolid tras no encontrar restos biológicos en el sótano del chalé del investigado

La jueza reenvía la causa para abrir juicio con jurado popular tras los últimos registros en la vivienda de Óscar S.M., donde no se han encontrado restos biológicos de la víctima.

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Vuelve a la Audiencia de Valladolid el caso Esther López para juicio tras incorporar los últimos análisisEUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
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El caso de Esther López da un nuevo paso judicial. La jueza instructora ha decidido enviar de nuevo la causa a la Audiencia de Valladolid para la apertura de juicio oral con jurado popular contra Óscar S.M., el único investigado por la muerte de la joven en 2022.

La decisión llega después de que la Guardia Civil no haya encontrado restos biológicos compatibles con la víctima en el sótano de un chalé vinculado al acusado, un espacio oculto bajo una trampilla descubierto por el nuevo propietario de la vivienda durante unas obras. Este hallazgo llevó a la Audiencia a devolver el caos a la fase de instrucción para practicar nuevas diligencias.

Durante los días 16 y 17 de abril, agentes de la Guardia Civil registraron el inmueble durante más de 15 horas. Tomaron muestras, fotografías y analizaron distintas zonas del sótano, pero el informe final concluye que no se encontraron restos biológicos de Esther López.

De nuevo hacia el juicio

Con estos resultados, la magistrada ha incorporado los informes al procedimiento y ha acordado remitir de nuevo el caso a la Audiencia Provincial para la celebración del juicio con jurado popular, para el que todavía no hay fecha.

No es la primera vez que la causa llega a este punto. Ya en diciembre había sido elevada para juicio, pero el descubrimiento del zulo oculto obligó a reabrir la investigación.

Un caso que se remonta a 2022

Esther López desapareció la madrugada del 12 al 13 de enero de 2022 en Traspinedo (Valladolid). Su cuerpo fue hallado 23 días después en una cuneta de acceso al municipio.

Óscar S.M., la última persona que estuvo con ella, se sentará en el banquillo como único acusado. Se enfrenta a cargos por asesinato, además de detención ilegal, omisión de socorro y un delito contra la integridad moral.

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