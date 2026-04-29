Huelga médica: miles de citas suspendidas y listas de espera en aumento en toda España

Continúa la huelga de médicos con un ambiente más tenso que nunca entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos. Después de tres meses de paros semanales, el diálogo no sólo está paralizado si no que varias organizaciones aseguran que está "roto" y reclaman la actuación de Pedro Sánchez para mediar en el conflicto.

Cancelaciones y presión asistencial

El impacto en la atención sanitaria es ya evidente tras semanas de movilizaciones. En el conjunto de España se han suspendido cientos de miles de consultas y operaciones. En comunidades como Castilla y León, por ejemplo, se han cancelado más de 230 intervenciones quirúrgicas y alrededor de 3.000 consultas en solo 24 horas.

La acumulación de paros está incrementando las listas de espera. Se calcula que cada semana de huelga añade varios días de demora para una operación. Además, muchos centros sanitarios están reprogramando las citas anuladas con retrasos que pueden oscilar entre tres y seis meses, dependiendo de la especialidad.

Coste económico creciente

El conflicto también tiene un fuerte impacto económico. En la Comunidad de Madrid, las pérdidas acumuladas desde el inicio de las movilizaciones en diciembre ascienden a 11,7 millones de euros, con un coste cercano al millón de euros por jornada. En Andalucía, semanas de huelga similares han llegado a generar pérdidas de hasta 39,4 millones de euros. A nivel nacional, el coste diario se sitúa entre los 10 y 15 millones de euros debido a la actividad suspendida y los recursos infrautilizados.

Los médicos reclaman la retirada del borrador del Estatuto Marco y la creación de una normativa específica para el colectivo. Entre sus demandas destacan la implantación de una jornada laboral de 35 horas, mejoras salariales, la reducción de la sobrecarga asistencial (con agendas que en algunos casos superan los 50 pacientes diarios) y el reconocimiento de una categoría profesional propia.

A falta de avances en las negociaciones, la huelga continúa afectando al funcionamiento del sistema sanitario y complica los planes para reducir las listas de espera acumuladas en los últimos años.

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