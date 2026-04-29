Avistan una ballena nadando junto a su cría en aguas de El Hierro

Un espectáculo natural que ha sorprendido a vecinos y visitantes de la isla este lunes 27 de abril. Se trata de una ballena yubarta y su cría, los cetáceos nadaban muy cerca de la zona de Arenas Blancas, en el Parque Rural de Frontera, al norte de la isla.

La presencia de estos gigantes del océano generó una gran expectación entre los que tuvieron la oportunidad y la suerte de avistarlos. Una de las afortunadas fue Olga Valera, una veterinaria que pudo grabar e inmortalizar el momento. La joven ha colgado el vídeo en redes, en el perfil @olgavrl.

Olga cuenta que había ido a pasear con sus perros, cuando divisó esa estampa. "Viví un momentazo, vi el mar salpicar con una aleta, no me lo podía creer", cuenta emocionada la joven veterinaria. "Fue algo impresionante haberlo vivido, el sonido cuando saltaban era impresionante. No podía parar de llorar y llorar mientras duró ese momento de unos veinte minutos. Algo que sólo había visto en los documentales No sé si volveré a vivir algún día esta experiencia", prosigue Olga contando en un vídeo.

Interés científico en un espacio natural

El cetáceo avistado e de la especie Ballena Jorobada o Yubarta (Megaptera novaeangliae). Madre y cría nadaban tranquilamente cerca de la costa, siendo un evento inusual pero destacable para la riqueza marina de la isla. Este fenómeno resalta la enorme biodiversidad marina que albergan las aguas del archipiélago canario.

Y en este caso, la Isla de Meridiano, que es Reserva Mundial de la Biosfera, demuestra una vez más su valor como santuario para la fauna marina. El entorno de la isla ofrece condiciones ideales para la observación de cetáceos.

Un acontecimiento natural que refuerza el interés científico por las rutas migratorias en Canarias.

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