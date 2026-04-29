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Noticias de hoy, miércoles 29 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 29 de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, miércoles 29 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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Publicado:

Día clave en el Tribunal Supremo. La recta final del juicio por el caso Mascarillas se encara con la declaración de los tres acusados, Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos.

Turno para Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos

Este miércoles llega el turno de Aldama, Koldo y Ábalos. Los tres acusados ​​de la trama. Todo apunta a que la estrategia del comisionista Aldama será dar nombres y detalles de todo. Seguir colaborando para seguir rebajando pena.

Enfado en Sumar después de que el Congreso tumbase el decreto de vivienda

Enfado en Sumar tras tumbar el Congreso el decreto de los alquileres. Culpan a los socialistas de no haber empujado lo suficiente para amarrar los votos de los socios. Junts se une al PP y Vox para provocar una nueva derrota al Gobierno. Millones de inquilinos se preguntan qué va a pasar ahora.

Sesión de control al Gobierno

Termómetro de la legislatura: van a más los roces entre Sumar y PSOE, el gobierno no puede contar con Junts y ahora el PNV se enfada. Los nacionalistas cancelan una reunión con Moncloa tras un mensaje en redes de los socialistas vascos.

Carlos III defiende a la OTAN frente a Trump

Carlos III defiende a la OTAN y también a Ucrania frente a Trump. Dardo tras dardo en un discurso histórico ante el Congreso de los Estados Unidos. En él, ha abogado para mejorar las relaciones bilaterales y con Europa. Trump por su parte ha reaccionado en su línea. Bromeando con anécdotas familiares y diciendo estar celoso del discurso del rey.

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Los cinco grandes problemas que castigan la educación en España, según un informe de CSIF

Mario Gutiérrez, responsable de Educación de CSIF e Isabel Madruga, secretaria de Negociación

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Sociedad

Imagen de archivo de un Policía Nacional junto al coche

Detenido un hombre por agredir sexualmente a su hija menor de edad durante tres años

La acusada del crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral.

Rosa Peral, condenada por el 'Crimen de la Guardia Urbana', es trasladada de prisión por planear una agresión a una funcionaria

Balcones

Muere en Alicante un hombre tras caer de un balcón en el que estaba haciendo arreglos

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Noticias de hoy, miércoles 29 de abril de 2026

Hallan un cadáver sepultado en Alicante que podría corresponder a un empresario testigo del caso Sala
Alicante

Encuentran un cadáver sepultado en Alicante que podría ser un empresario testigo del crimen de la viuda de la CAM

Efemérides de hoy 29 de abril de 2026:¿Qué pasó el 29 de abril?
Efemérides

Efemérides de hoy 29 de abril de 2026:¿Qué pasó el 29 de abril?

Consulta las efemérides de hoy 29 de abril de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Roca Rey Recibe el alta
Roca Rey

Roca Rey sale del hospital tras la cornada: "Tuve mucha suerte con el tema de arterias, pero hay muchísimos destrozos musculares"

El torero abandona el centro médico con un bastón tras la cogida en Sevilla y evita fijar plazos para su regreso.

Una concentración en Santa Cruz de Tenerife como repulsa por el asesinato de Anna y Olivia

Se cumplen cinco años de la desaparición de Anna y Olivia

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