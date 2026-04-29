Noticias de hoy, miércoles 29 de abril de 2026

Día clave en el Tribunal Supremo. La recta final del juicio por el caso Mascarillas se encara con la declaración de los tres acusados, Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos.

Turno para Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos

Este miércoles llega el turno de Aldama, Koldo y Ábalos. Los tres acusados ​​de la trama. Todo apunta a que la estrategia del comisionista Aldama será dar nombres y detalles de todo. Seguir colaborando para seguir rebajando pena.

Enfado en Sumar después de que el Congreso tumbase el decreto de vivienda

Enfado en Sumar tras tumbar el Congreso el decreto de los alquileres. Culpan a los socialistas de no haber empujado lo suficiente para amarrar los votos de los socios. Junts se une al PP y Vox para provocar una nueva derrota al Gobierno. Millones de inquilinos se preguntan qué va a pasar ahora.

Sesión de control al Gobierno

Termómetro de la legislatura: van a más los roces entre Sumar y PSOE, el gobierno no puede contar con Junts y ahora el PNV se enfada. Los nacionalistas cancelan una reunión con Moncloa tras un mensaje en redes de los socialistas vascos.

Carlos III defiende a la OTAN frente a Trump

Carlos III defiende a la OTAN y también a Ucrania frente a Trump. Dardo tras dardo en un discurso histórico ante el Congreso de los Estados Unidos. En él, ha abogado para mejorar las relaciones bilaterales y con Europa. Trump por su parte ha reaccionado en su línea. Bromeando con anécdotas familiares y diciendo estar celoso del discurso del rey.

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