La vicepresidenta Susana Camarero entrega a la jueza los mensajes del chat del Consell del día de la DANA

Este miércoles era el turno de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, que estaba citada a declarar ante la jueza que instruye la causa de la DANA en calidad de testigo.

Poco antes de las 09:30 horas, las Asociaciones de Víctimas de la Dana se han concentrado en la puerta principal de los juzgados para esperar su llegada y seguir reclamando justicia. Un encuentro que no se ha producido, ya que Camarero ha entrado por la puerta de atrás. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta tenía permiso del juzgado para acceder al edificio por el garaje por recomendación de las fuerzas de seguridad.

"La justicia nos da otra bofetada, una persona que no tiene nada que esconder no entra por detrás y da la cara. ¿Por qué tienen que tener esos privilegios? No hay derecho, tienen muy poca vergüenza, es un insulto a las víctimas", ha remarcado Toñi García “hemos venido a pedir la dimisión de Camarero, responsable de parte de los fallecimientos de las personas de tercera edad. Ella tenía responsabilidad de cuidarlas y se fue a recoger o entregar un premio, no tiene sentido abandonar sus responsabilidades”, ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha insistido que "Camarero era la responsable de las residencias, de la teleasistencia, y debería estar imputada. Nosotros apoyamos a la jueza pero, en este país, hay que hacer un acto de fe para creer en la justicia" y ha matizado que "no ha tenido la valentía de entrar por la puerta, ni mirar a la cara. El 29 de octubre de 2024 abandonó a las personas mayores".

Durante su declaración, que se ha alargado poco más de 4 horas, Camarero ha negado a la jueza mantener contacto con el ex president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ni con nadie de su entorno la tarde de la tragedia. En este sentido, y tal como han informado fuentes judiciales presentes en la declaración, Camarero ha remarcado que consideró que la situación era "manejada" por la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

La vicepresidenta ha recordado que, aquella tarde, estuvo conectada telemáticamente al Cecopi que se convocó a partir de las 17 horas y, según estas fuente judiciales consultadas, ha admitido que no sabía lo que era el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), que ella no formaba parte del mismo. Siguiendo en esta línea, Camarero ha contado que preguntó a Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de Emergencias, si había centros dependientes de su conselleria potencialmente afectados por la presa de Forata. Recordar que, el día de la tragedia, Camarero era la responsable de Servicios Sociales. Y ha destacado que, cuando se desconectó del Cecopi, mantuvo contacto con Argüeso para preguntarle por los centros de su competencia que pudieran verse afectados.

Ha sido el abogado de Acció Cultural del País Valencià, Manolo Mata, quien ha preguntado a la consellera si aportaría el contenido de las conversaciones mantenidas en el grupo de "WhatsApp" del Consell el día de la tragedia. En un primer momento, Camarero, se ha resistido y ha destacado que no era la responsable de aportar esas comunicaciones. Tras un receso, la consellera ha confirmado que aportaría a la causa estos mensajes solicitados del chat que tenían los consellers y el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

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