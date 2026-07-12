La protectora de animales 'furia' rescata a un perro herido de los incendios de Almería

No solo están siendo los humanos las víctimas de los terribles incendios de Almería, sino también las mascotas. Es el caso de este perro rescatado por la protectora de animales 'furia'.

Una organización sin ánimo de lucro formada por voluntarios en Almería. 'Furia' cuenta con más de 15 años de experiencia dedicados al rescate, rehabilitación y adopción responsable de animales de todas las especies.

'Furia' está coordinando la gestión con el resto de protectoras para localizarlas.

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