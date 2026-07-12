Los incendios amenazan zonas habitadas en León y Tarragona y obligan a confinar cinco núcleos

Dos incendios forestales declarados este domingo en León y Tarragona amenazan zonas habitadas y han obligado a desplegar amplios dispositivos de extinción. En Cataluña, Protección Civil ha ordenado el confinamiento de cinco núcleos de población, mientras que en Navatejera, muy cerca de la capital leonesa, el fuego ha sido declarado con un índice de gravedad potencial 2.

Protección Civil de la Generalitat ha enviado a las 17.10 horas un mensaje Es-Alert para confinar a los vecinos de Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix debido a un incendio originado en la zona conocida como Vall de l'Infern de Aiguamúrcia, en Tarragona.

Las autoridades han pedido a la población que permanezca en sus viviendas, cierre puertas y ventanas y evite circular por la zona afectada.

El fuego está siendo impulsado por el viento de marinada y avanza con alta intensidad sobre vegetación forestal. Además, presenta varios focos secundarios, lo que complica las tareas de extinción.

En el operativo participan 14 dotaciones terrestres, seis medios aéreos, alrededor de medio centenar de bomberos y efectivos de las Agrupaciones de Defensa Forestal. Según los primeros datos de los Agentes Rurales, las llamas han afectado por el momento a unas 45 hectáreas de terreno forestal.

Un incendio amenaza viviendas cerca de León

En Navatejera, localidad perteneciente al municipio de Villaquilambre y situada muy próxima a León, otro incendio forestal amenaza viviendas y campos de cultivo.

La Junta de Castilla y León ha declarado el fuego con un índice de gravedad potencial 2, nivel que se activa cuando existe una amenaza seria para la población, los bienes o las zonas habitadas.

El incendio se inició poco antes de las 14.00 horas por causas que todavía se encuentran bajo investigación. La columna de humo puede observarse desde la ciudad de León y preocupa la cercanía de las llamas a numerosas viviendas.

En las labores de extinción participan un técnico, dos agentes medioambientales, tres brigadas terrestres, tres brigadas helitransportadas y tres helicópteros.

La sequedad del terreno, las altas temperaturas y la presencia de campos de cultivo en los alrededores elevan el riesgo de propagación del fuego.

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