Noticias de hoy, domingo 12 de julio de 2026

El incendio en Los Gallardos, el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y la alarmante cifra de ahogados, entre las noticias más destacadas de la jornada.

El fuego en Los Gallardos queda estabilizado y se autoriza el regreso de 1.000 desalojados

El incendio de Los Gallardos (Almería), en el que murieron doce personas, ha sido estabilizado tras arrasar unas 7.000 hectáreas y afectar un perímetro de 40 kilómetros. Con la mejora de la situación, alrededor de 1.000 vecinos evacuados han podido regresar a sus viviendas.

Mientras tanto, familiares de varias víctimas extranjeras han viajado a España para colaborar en su identificación mediante pruebas de ADN. La Guardia Civil ya ha obtenido el perfil genético de los doce fallecidos.

Además, un amplio operativo de búsqueda recorrió las zonas afectadas para descartar la existencia de más víctimas. Tras estas inspecciones, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó su confianza en que no se encontrarán más fallecidos. En cuanto a los heridos, cuatro personas permanecen hospitalizadas en estado grave, aunque estables, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

¿Saben los jóvenes quien fue Miguel Ángel Blanco?

Este 13 de julio se cumplen 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua, a manos de la organización terrorista ETA. Su secuestro y posterior asesinato en 1997 marcaron un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo en España, al provocar una movilización social sin precedentes en rechazo a la violencia de la banda.

Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que parte de las nuevas generaciones desconozca quién fue Miguel Ángel Blanco. En un sondeo realizado en la calle, varios jóvenes admitieron no identificar su figura o incluso la confundieron con la de otras personas, aunque algunos sí recordaron que fue un concejal asesinado por ETA.

Esta falta de conocimiento ya había sido denunciada por su hermana, María del Mar Blanco, quien ha defendido en distintas ocasiones la importancia de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo. Según sostiene, aunque ETA dejó de actuar hace años, es necesario seguir transmitiendo a las nuevas generaciones lo ocurrido para evitar el olvido y mantener vivo el recuerdo de quienes sufrieron la violencia terrorista.

Junio registra el peor mes de ahogamientos en España con 86 muertos

El verano de 2026 está registrando cifras muy preocupantes de ahogamientos en España. Solo durante el mes de junio fallecieron 86 personas en espacios acuáticos, el dato más elevado para ese mes desde que existen registros de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). La mayoría de las muertes ocurrieron en playas (45) y piscinas (18).

La RFESS atribuye este aumento a las olas de calor, que adelantan el uso de zonas de baño, y a la falta de prevención por parte de los bañistas, que en muchos casos ignoran las recomendaciones de socorristas y autoridades. Si la tendencia continúa, 2026 podría superar el récord de 472 ahogamientos mortales registrado en 2025.

La situación también preocupa entre los menores de edad. En junio fallecieron 16 niños y adolescentes, principalmente en piscinas y playas, elevando a 18 el total de víctimas infantiles en lo que va de año. Los expertos destacan que muchos de estos casos están relacionados con una supervisión insuficiente por parte de los adultos y con conductas de riesgo entre los adolescentes.

El perfil más frecuente de las víctimas sigue siendo el de hombres mayores de 55 años, un grupo que suele asumir más riesgos y que también puede verse afectado por problemas de salud o cambios bruscos de temperatura al entrar en el agua. La mayoría de los ahogamientos se producen durante las horas centrales del día, por lo que los especialistas insisten en reforzar la vigilancia y extremar las medidas de prevención.

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