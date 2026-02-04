Un herido al derrumbarse su casa por el desprendimiento de una roca en Ubrique, Cádiz

La borrasca Leonardo deja varias comunidades en alerta. Sin embargo es en Andalucía donde se concentra el mayor número de estragos. Las clases han tenido que ser suspendidas y se ha desalojado a más de 3.000 personas en varias provincias por las lluvias.

La región andaluza se encuentra bajo la alerta roja con 14 ríos y 10 embalses en riesgo extremo de desbordamiento. En Pinos Genil, Granada, se ha desbordado el río Aguas Blancas. El Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, advierte de que se está cumpliendo "el peor de los escenarios previstos", poniendo el foco en "lo más preocupante": crecimiento de cauces, ríos en nivel rojo y naranja.

Mientras que en el municipio gaditano de Ubrique, el ayuntamiento ha informado que están pendiente del caudal, debido a la gran cantidad de lluvia que se registra en la sierra de Cádiz. De hecho, en el día de hoy se ha procedido al desalojo preventivo de una familia de la zona de los Batanes.

En la misma localidad una persona ha resultado herida tras haber quedado su vivienda derribada por el desprendimiento de una roca de montaña. Así lo ha comunicado el consejero de la Presidencia dando detalles sobre la situación del afectado, el cual "no reviste gravedad en relación con la vida".

Ha sido trasladada en ambulancia al hospital de Villamartín, donde permanece ingresada, según avanza 'Diario de Cádiz'. Añaden que la persona había quedado atrapada y presentaba politraumatismos.

Finalmente, la roca de gran tamaño ha caído sobre un vehículo que ha quedado bastante dañado según apunta el Consorcio Provincial de Bomberos. El incidente ha tenido lugar sobre las 13:00 horas, y han acudido efectivos sanitarios, de la Guardia Civil y del Consorcio de Bomberos con cinco personas y tres vehículos.

Más de 600 incidencias

Durante la madrugada y primeras horas de este miércoles, el 112 ha atendido un total de 651 incidencias en la región andaluza, según el último balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Además fija en 1813 avisos desde la llegada de la borrasca Leonardo y, desde que comenzaron las borrascas, el pasado 27 de enero 6.212.

El consejero de Presidencia pide prudencia y extremar la precaución aunque no llueva ya que eso "no significa que no haya peligro": "El mayor peligro es siempre después de la lluvia. Que la ciudadanía no se relaje". Ha avisado que está prohibido cruzar cauces y ríos alertando de nuevo que "los momentos de mayor riesgo suelen llegar después, por las escorrentías y la crecida de cauces y arroyos".

