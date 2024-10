Los vecinos del Barrio Coronación de Vitoria se movilizan ante el aumento de la delincuencia provocada por 'okupas'

Dos lonjas 'okupadas' en el Barrio Coronación de Vitoria desde hace meses han sembrado la inquietud entre los vecinos. Los vecinos del barrio vitoriano están hartos de la situación que viven a diario y han comenzado a concentrarse semanalmente para denunciar la situación de violencia e inseguridad que viven.

Reclaman a las autoridades que tomen medidas por la 'okupación' de dos lonjas. Uno de ellos comenta que sienten miedo, "mucho miedo", subraya. En los seis primeros meses del año al Policía de Vitoria ha tenido que intervenir en el lugar hasta en 27 ocasiones.

Desde que llegaron los 'okupas' los conflictos son constantes. Calculan que en una de las lonjas viven alrededor de 20 personas. Un hombre asegura que las peleas entre ellos son constantes. En ocasiones, incluso, nos asegura, que se dan enfrentamientos entre los habitantes de una lonja contra los de la otra. Dado que una y otra están situadas a pocos metros de distancia. La primera en la Calle Bruno Villareal y la segunda en la paralela Cruz Blanca.

Vecinos amenazados por los 'okupas'

Además, los robos se repiten. Dos hombres de edad avanzada subrayan que cuando pasan frente a una de las lonjas, las niñas que salen los viernes, les roban el móvil y que hay vecinos que están amenazados. "Hay robos todos los días", concluye uno de los dos.

En el bar de Mayra, un okupa ha entrado a robar. Ella recuerda como uno de ellos se dirigió al baño con la capucha puesta y al salir trató de llevarse una chamarra. La chica a la que iba a robar se dio cuenta y se lo impidió, pero él reaccionó tirándola al suelo.

También tratan de robar a las clientas de la carnicería de Gustavo. Sobre todo tratan de llevarse los bolsos y los móviles. Nos asegura que la presencia de los okupas está afectando a su negocio. Subraya que cuando algunas de las señoras que acuden a comprarle a primera hora ven que hay 'okupas' sentados en el banco de enfrente de la lonja deciden no acercarse a su carnicería y se van a comprar a otra parte.

Incluso entran a la peluquería de Teresa generando situaciones muy incómodas, según nos comenta. "Entran y me dicen que tengo unas tetas muy bonitas y que esperan que Dios me las conserve, yo les pido que se vayan", nos asegura. En ocasiones, no le queda otra que cerrar su establecimiento con llave.

Los vecinos piden a las instituciones que hagan algo. Una mujer de mujer avanzada nos subraya que quien tenga que solucionarlo tendrá que hacerlo de alguna manera. A la vez recuerda que los okupas se pegan y a la media hora están celebrando un cumpleaños y recalca que a quienes les afecta todo ello es a quienes viven cerca. Sienten que el miedo se ha convertido en un vecino más del Barrio Coronación.

