Un matrimonio y sus cuatro hijos menores, estafados y viviendo como okupas en un barco

Shirley y Francisco decidieron apostar por un nuevo futuro ante la falta de trabajo en Jerez y eligieron Las Palmas de Gran Canaria para instalarse junto a sus cuatro hijos. Antes de llegar a la isla, ya habían contactado con un señor que iba a alquilarles la casa, pero cuando aterrizaron, la ubicación que les enviaron les llevó al Muelle Deportivo de la ciudad, donde les esperaba un barco.

Allí, supuestamente, iban a pasar solo una noche mientras acondicionaban el que iba a ser su nuevo hogar. Al día siguiente, y tras numerosas llamadas en las que la única respuesta era que debían esperar un poco más, se dieron cuenta de que estaban inmersos en una estafay que ese piso nunca existió.

La persona que les había hecho el contrato, que además les cobró los 950 euros de alquiler y la fianza, resultó no ser el dueño de la embarcación. "Un día llegó una mujer con una pareja de guardias civiles y nos dijo que nos teníamos que marchar porque el barco era de ella", apunta Francisco, quien asegura que, desde ese momento, siempre hay una persona en el interior del barco ante el miedo de que puedan remolcarlo con todas sus propiedades y que se queden sin una cama donde poder pasar las noches.

Sin trabajo y con cuatro menores a su cargo

Por si no fuese suficiente, Francisco ha perdido su trabajo porque para acceder al pantalán necesita una tarjeta de acceso que les han anulado, por lo que la familia depende de otras personas para poder hacer vida fuera del muelle: "Dime quién te abre la puerta a las siete de la mañana. Aquí solo viene gente de ocio. Yo comencé a trabajar pero me echaron porque llegaba tarde". Pero no es lo único que le entristece, sino que además hace referencia al "poco ocio" del que pueden disfrutar sus hijos, todos menores de edad, ya que por ese mismo motivo deben esperar a que alguien les haga el favor de permitirles el paso dentro y fuera de la zona.

Un velero antiguo que no es apto para vivir

Además, el matrimonio se lamenta sobre las pésimas condiciones en las que está el barco: "Un día comenzó a llover y el agua se filtró en el interior. La cama de uno de mis hijos quedó empapada y tuvo que dormir con sus hermanos", señala Shirley, quien también nos muestra cómo se hunde el techo de la parte superior del velero cada vez que lo pisan y cómo han tenido que remediarse poniendo bolsas de basura para que no entre ese agua.

Sin ayuda económica y sin espacio suficiente para poder vivir los seis, ahora esta familia se encuentra en manos de su abogado, quien les asesora después de la denuncia que decidieron interponer ante la que consideran una "gran injusticia": "Si nos devuelven el dinero, intentaremos buscarnos la vida de otra manera. Nosotros no queremos vivir aquí. Tenemos pruebas de que hemos buscado diferentes alquileres pero es que sin un contrato laboral nadie te alquila un piso y yo me he quedado sin trabajo", recuerda Francisco.

