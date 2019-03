Los vecinos de Alhama reviven la tragedia de Lorca con un leve terremoto

A los vecinos de Alhama, en Murcia, todavía no se les ha quitado el susto del cuerpo. Aunque no ha habido daños los habitantes de este municipio murciano están asustados porque tienen muy presente lo que pasó en Lorca hace un año y medio, cuando un seísmo dejó nueve muertos y más de 300 heridos a su paso.



Todo quedó en un susto y no hay que lamentar daños, a pesar de que es habitual que haya terremotos en esta zona, los vecinos tienen muy presente lo que pasó en Lorca.

El seísmo, que se ha sentido entre Librilla y Alhama ha sido más suave pero muchos han notado el terremoto en sus casas que han temblado ante el seísmo.