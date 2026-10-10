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Localizan un cadáver en avanzado estado de descomposición junto a la costa de Granada

La Guardia Civil rescató el cuerpo de un hombre, que aún no ha podido ser identificado, cerca de un acantilado de Calahonda.

Imagen de un coche de la Guardia Civil

Imagen de un coche de la Guardia Civil Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La Guardia Civil ha rescatado el cuerpo sin vida de un hombre que flotaba en el mar junto a un acantilado de Calahonda (Granada) y que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo se produjo este viernes por la tarde en las proximidades de la cala de Zacatín, después de que se alertara de la presencia de un cuerpo a unos metros del acantilado, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Una patrullera del Servicio Marítimo rescató los restos y los trasladó al puerto de Motril. Debido al estado del cuerpo, las autoridades no han podido determinar por el momento la identidad del fallecido.

Los restos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense de Granada para practicar la autopsia. La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte y trata de esclarecer el origen y la procedencia del cadáver.

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