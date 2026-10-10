Una mujer da a luz en el baño de un bar en Madrid con la ayuda de su pareja y las instrucciones del Samur

Una mujer ha dado a luz este sábado en el baño de un bar del distrito madrileño de Ciudad Lineal, después de que su pareja recibiera por teléfono las indicaciones de un técnico del Samur-Protección Civil.

Los hechos han ocurrido sobre las 11.10 horas en un establecimiento situado en el número 25 de la calle Federico Gutiérrez, según han informado fuentes de Emergencias. La mujer se dirigía al hospital para dar a luz, pero la inminencia del parto la obligó a entrar en el local.

Mientras llegaban los equipos de emergencia, el padre del bebé siguió las instrucciones del técnico del Samur-PC para limpiar al recién nacido, abrigarlo y colocarlo piel con piel con su madre.

A su llegada, los sanitarios estabilizaron a la mujer y al bebé, un niño que se encontraba en buen estado. Ambos fueron trasladados posteriormente al Hospital Universitario La Paz.

Otros partos asistidos por teléfono

No es la primera vez que los servicios de emergencias guían por teléfono a una persona durante un parto inminente. En enero de 2024, una mujer dio a luz a su segunda hija en su domicilio de Madrid mientras una médica del SUMMA 112 indicaba a su pareja cómo asistirla.

En 2011, una vecina ayudó a otra mujer a dar a luz en una vivienda del barrio madrileño de Tetuán siguiendo las instrucciones telefónicas de un médico del SUMMA 112. El niño nació antes de la llegada de los sanitarios y ambos fueron trasladados al Hospital La Paz.