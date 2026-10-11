Efemérides de hoy 11 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 11 de octubre?

El 11 de octubre de 2011, Yulia Timoshenko, ex primera ministra de Ucrania es condenada a siete años de prisión por abuso de poder y atribuciones oficiales. La historia que explica esta sentencia nos remonta a enero de 2009, durante la crisis del gas. La empresa estatal rusa Gazprom y la ucraniana Naftogaz no pudieron llegar a un acuerdo sobre las tarifas y deudas pendientes antes de que sus contratos expiraran. El 1 de enero, Rusia cortó el suministro del combustible destinado a Ucrania y, el 7 de enero, al resto de Europa. El Kremlin acusó a su país vecino de estar robando del gasoducto aprovechando que este pasaba por su territorio.

El este de Europa, dependiente del gas, sufrió las consecuencias: los hogares se quedaron sin calefacción durante una intensa ola de frío. La Unión Europea comenzó a ejercer una fuerte presión para que Rusia y Ucrania llegaran a un acuerdo. Con todo este escenario sembrado, Timoshenko negoció directamente con Vladímir Putin un nuevo tratado. El 19 de enero se firmó un pacto de carácter asimétrico en el que Ucrania salía perdiendo por las elevadas tarifas y la obligación de comprar volúmenes de combustible que sobrepasaban lo que realmente necesitaban. Este suceso es el que la llevaría hasta la corte ucraniana.

Un 11 de octubre, pero de 1934, el Gobierno de España, formado por el Partido Republicano Radical en coalición con la derecha católica (Confederación Española de Derechas Autónomas y el Partido Agrario), reinstauran la pena de muerte: vuelve el garrote vil. Desde la instauración de la Segunda República, el código penal sufrió variaciones. Fue en 1932 que el anterior gobierno, formado por partidos de izquierdas, cuando se abolió la pena de muerte. La sentencia era exclusiva para aquellos condenados por crímenes de bandolerismo y terrorismo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 11 de octubre?

1745.- El clérigo y científico alemán Ewald Jurgen von Kleist presenta el primer condensador eléctrico de la historia, la 'botella de Leyden'.

1835.- El Estado español decreta la expropiación forzosa de bienes y tierras de la Iglesia católica y sus órdenes religiosas.

1884.- El Acueducto de Segovia es declarado monumento histórico artístico nacional por su gran valor patrimonial.

1960.- España entra en la era atómica al recibir los primeros 60 kilogramos de uranio enriquecido de la Comisión de Energía Atómica norteamericana para investigación y experimentación.

1962.- Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II.

1968.- Golpe de Estado en Panamá liderado por el general Omar Torrijos, que derroca al presidente Arnulfo Arias e inicia una dictadura militar que duraría 21 años.

1977.- Victoria Kent, abogada y política republicana, regresa a España tras 38 años en el exilio.

1990.- El mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura.

2002.- El expresidente de EE.UU., Jimmy Carter, galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en intentar solucionar conflictos internacionales como fueron los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel.

2018.- Inaugurado el AVE entre las ciudades saudíes Medina y La Meca, que el que participaron Renfe y Talgo.

2024.- La organización japonesa Nihon Hidankyo es la ganadora del Nobel de la Paz.

¿Quién nació el 11 de octubre?

1866.- Carlos Arniches, escritor y dramaturgo español.

1936.- Alberto Vázquez-Figueroa, periodista y escritor español.

1944.- Joan Gaspart, empresario español, expresidente del FC Barcelona.

1962.- Joan Cusack, actriz estadounidense.

1965.- Luke Perry, actor estadounidense.

1976.- Emily Deschanel, actriz estadounidense.

1977.- Laura Gallego, escritora española.

¿Quién murió el 11 de octubre?

1963.- Jean Cocteau, escritor y cineasta francés.

1982.- Josep Renau, pintor y cartelista español.

2007.- Sri Nimio, líder pacifista hindú.

2011.- Cliff Robertson, actor estadounidense.

2022.- Angela Lansbury, actriz estadounidense.

2024.- María Teresa Cervantes, poeta española.

2025.- Diane Keaton, actriz de comedia estadounidense.

¿Qué se celebra el 11 de octubre?

Hoy, 11 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Niña.

Horóscopo del 11 de octubre

Los nacidos el 11 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 11 de octubre

Hoy, 11 de octubre, se celebran Nuestra Señora de Begoña y san Juan XXIII.