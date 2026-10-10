Detenidos cuatro tripulantes de una narcolancha con 3.600 litros de combustible en el Guadalquivir

La Guardia Civil ha detenido a los cuatro tripulantes de una embarcación de alta velocidad que transportaba unos 3.600 litros de combustible para abastecer a narcolanchas en alta mar.

La intervención se produjo sobre las 6.00 horas de este sábado, cuando agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Cádiz persiguieron e interceptaron la embarcación mientras salía del río Guadalquivir.

La lancha, equipada con cuatro motores, ha sido intervenida. En su interior, los agentes encontraron 147 garrafas de combustible que, según la Guardia Civil, iban a ser suministradas a otras embarcaciones dedicadas al narcotráfico.