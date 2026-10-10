Detienen a Rafael Amargo y a su pareja tras un enfrentamiento con un hombre que entró en su vivienda en Madrid

El bailaor Rafael Amargo y su pareja han sido arrestados este sábado por la Policía Nacional, después de protagonizar un altercado con un hombre que habría accedido por la fuerza a su domicilio, situado en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según han confirmado fuentes policiales a Antena 3 Noticias, Amargo, de 51 años, está acusado de atentado contra un agente de la autoridad y de un delito de lesiones. Por su parte, su pareja ha sido detenida por su presunta implicación en las lesiones. El hombre que habría irrumpido en la vivienda también ha sido arrestado. Según los testimonios recogidos, el supuesto intruso habría roto un cristal para entrar en el inmueble, y posteriormente se enfrentó al artista.

Los hechos han tenido lugar durante la madrugada de este sábado, cerca de las 6:30 horas de la mañana, cuando la Policía Nacional ha recibido varias llamadas alertando de una pelea en el domicilio. Los agentes se han desplazado inmediatamente al lugar de los hechos, y han intervenido para controlar la situación. Tras la actuación policial, los tres implicados han sido detenidos y trasladados a la comisaría de Carabanchel, donde continúan con las diligencias correspondientes.

Rafael Amargo salió de la cárcel hace dos años

Hace tan solo dos años, el bailaor Rafael Amargo salía de la cárcel de Soto del Real, en Madrid, donde se encontraba preso. La Audiencia Provincial de Madrid determinaba su puesta en libertad provisional por el juicio: estaba acusado de vender droga desde su piso de Malasaña.

A su salida de prisión, Amargo aseguraba que ahora tendría que "empezar de cero" y reconocía que su mujer, Luciana, "se merece un altar" porque ha estado todos los días ahí. "Las personas que dejan a un lado su carrera para ayudar a otras tienen el cielo ganado", manifestaba.

"Soy otra persona. Llevo tres años y medio comiendo un marrón", aseguraba a la prensa a la salida de la cárcel.