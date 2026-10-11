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NARCOTRÁFICO

La Guardia civil interviene tres toneladas de cocaína y fusiles en una casa rural de Guadalajara

La Guardia Civil incauta casi tres toneladas de cocaína y cuatro kalashnikov de asalto ocultos en una casa rural en Guadalajara.

La Guardia Civil se incauta de casi tres toneladas de cocaína

La Guardia Civil se incauta de casi tres toneladas de cocaína Guardia Civil

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Ainhoa Lujambio
Publicado:

Casi tres toneladas de cocaína incautadas, para ser exactos 2.909 kilos. Además de la droga se han requisado también cuatro kalashnikov, ocho cargadores y 28.000 euros en el doble fondo de un coche.

El escondite, una casa rural en Guadalajara

La investigación comenzó con las vigilancias sobre una nave, y esta casa rural, ubicadas en la provincia de Guadalajara donde se sospechaba que podrían traficar con droga. La Guardia Civil localizó un vehículo en el que se encontró un doble fondo con un total de 55 kilos de cocaína y un camión con 90 paquetes ocultos en un doble fondo en el interior de un semirremolque con un peso bruto aproximado de 99 kilos.

Almacenamiento y distribución

Los agentes pudieron determinar que la vivienda era utilizada presuntamente como lugar de almacenamiento de la droga, mientras que la nave servía como punto de distribución. En el interior de la nave se realizaban labores destinadas a ocultar la sustancia estupefaciente en vehículos dotados de dobles fondos. Después eran utilizados para trasladar la droga a diferentes puntos de España y Europa. Además, se incautaron de varios móviles y tres vehículos, uno de ellos, con un doble fondo donde localizaron 28.000 euros en efectivo.

Siete de los ocho detenidos en prisión

En total han sido detenidos ocho hombres como presuntos autores de formar una organización criminal dedicada a la distribución de importantes cantidades de cocaína a una red de clientes distribuidos por la geografía española y otros países y que constituía el primer eslabón en el reparto de la droga en el mercado europeo. Tras pasar a disposición judicial, siete de los ocho ya han ingresado en prisión.Han sido detenidos ocho hombres por delitos de tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública por tráfico de drogas.

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