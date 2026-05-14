Dos transferencias bancarias incriminan al 'asesino de homosexuales' de Bilbao

Una doble transferencia bancaria realizada desde la tarjeta de la víctima, minutos después de la hora certificada de su muerte, es una de las pistas principales que podria incriminar a Nelson David Bolaños en el juicio que se sigue contra el conocido como “el asesino de homosexuales”. Se juzga el asesinato de un hombre de 73 años cometido en 2021 en Bilbao y es la segunda causa a la que se enfrenta este acusado.

A lo largo de la sesión han testificado familiares, amigos de la víctima y agentes de policía.El testimonio más relevante ha sido el de un familiar, que ha narrado cómo se produjo el hallazgo del cuerpo y ha descrito cómo era la víctima en su día a día con ellos. Sin embargo, lo más destacado ha sido que la familia ha sospechado desde el principio que no se trataba de una muerte natural. Según ha relatado: “Muere el 5 de octubre, según la autopsia a las 21:00 horas, y dos minutos después, hay dos transferencias a un señor que no conocemos”.

Ante estos indicios, la familia decidió contactar ese mismo mes con un abogado, quien denunció los hechos por estafa y muerte no natural. No obstante, la denuncia fue desestimada y archivada. Ahora, el familiar lamenta: “Si se hubiese tenido en consideración esa denuncia, igual otras víctimas se hubiesen librado”.

Meses después, en abril, la Ertzaintza contactó con ellos al detectar similitudes entre este caso y otros que estaban investigando. Desde entonces, las pesquisas han desembocado en el juicio actual.

Al término de la sesión, a las puertas de la Audiencia, Antena 3 Noticias ha hablado con el abogado de Nelson David Bolaños, Jorge Romero, quien ha cuestionado la veracidad de los testimonios: “Han faltado a la verdad. No voy a decir que han mentido, pero no olvidemos que los testigos tienen un juramento de decir la verdad”.

"Si eso es prueba de un crimen tenemos un problema"

Sobre las transferencias bancarias, ha señalado que “son dos transferencias bancarias que se ejecutan desde no sabemos cómo otra cuenta bancaria. Si eso es prueba de un crimen tenemos un problema. Tenemos un problema muy serio en este país. Conocemos dos transferencias de 1.000 y de 2.000 € y eso es en lo que se basan las acusaciones para incriminar y solicitar 25 años de asesinato a Nelson David Bolaños. Tenemos un problema si esto fuera así porque a todos nos puede suceder lo mismo”.

Por su parte, los amigos del fallecido han relatado que conocían sus encuentros con personas a través de aplicaciones de citas. En algo han coincidido todos los allegados: era una persona muy sociable, aunque dudan de que abriera la puerta de su casa a un desconocido.

El juicio continuará este viernes con las declaraciones de los peritos, en las que la defensa confía en que se desmientan buena parte de los testimonios de hoy.

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