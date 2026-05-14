Pintadas y destrozos en el altar de Sandra Peña: su familia denuncia nuevos actos vandálicos

El altar levantado en memoria de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó en Sevilla tras sufrir presuntamente acoso escolar, ha vuelto a aparecer vandalizado según la información que adelantaba 'El Español' y que ha podido confirmar Antena 3 Noticias. Pintadas sobre fotografías, mensajes tachados y objetos dañados forman parte de unos ataques que, según denuncia la familia, se repiten desde hace semanas en el espacio improvisado por vecinos y amigos en la calle Rafael Laffón, donde residía la adolescente.

El tío de Sandra ha confirmado a Antena 3 Noticias que los actos vandálicos continúan produciéndose y que la situación está generando un fuerte desgaste emocional en el entorno de la menor. La propia madre de Sandra ha tenido que retirar parte de los elementos dañados del homenaje, entre ellos una bandera del Betis y una camiseta del equipo de fútbol en el que jugaba la joven.

El altar se convirtió en un punto de encuentro desde que trascendió el fallecimiento de Sandra. Allí, familiares, vecinos y compañeras han ido dejando cartas, flores, fotografías y mensajes de recuerdo.

El homenaje aparece cubierto de pintura

Las imágenes difundidas muestran varias fotografías de la menor manchadas con pintura roja y negra, además de frases escritas sobre algunos de los carteles colocados por el entorno de Sandra.

Según publicó El Español, algunos padres del centro educativo en el que estudiaba la adolescente habrían colaborado en la limpieza del altar utilizando acetona para intentar borrar las pintadas de las cartulinas plastificadas.

La muerte de Sandra provocó una gran conmoción en Sevilla y abrió un debate nacional sobre el acoso escolar. Los padres de la menor aseguraron que habían alertado al colegio de la situación que sufría su hija y entregaron incluso un informe psicológico sobre su estado.

Ayuda contra el suicidio

Si necesitas ayuda o apoyo emocional, en España existen recursos gratuitos como el 024, disponible las 24 horas, además del Teléfono de la Esperanza (717 003 717) y el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385).

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