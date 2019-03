Valencia acoge la Feria Internacional de Cáñamo Medicinal

La Feria Internacional de Cáñamo Medicinal que acoge la ciudad de Valencia hasta el próximo domingo trata de promocionar las cualidades terapéuticas del cannabis medicial. Se venden semillas, aceites, libros para tratamientos y cultivo y todo lo necesario para su uso.

En esta feria lo que se promociona es su uso terapéutio, aunque los límites de lo que está médicamente aceptado están bastante difusos. Lo que esta actualmente legalizado es el uso de 'Sativex', que es un estracto puro de dos plantas diferentes de cannabis.

Vender semillas y todo lo necesario para cultivar cannabis es legal, aunque los límites del delito se desdibujan. No es 100% legal, pero su cultivo no lleva aparejada ninguna sanción legal si se considera que está destinado al autoconsumo y no se tiene intención de traficar.

Asociaciones de prevencion de drogodependencia alertan de los peligros de la plantación de cannabis, sobre todo a los jóvenes.



Feria internacional de Cáñamo Medicial tiene previsto recibir más de 15.000 visitantes hasta el domingo.