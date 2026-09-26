Las 'otras Maricarmen' amenazadas en España por un posible desahucio

Maricarmen sigue ingresada en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid pendiente de hacerse más pruebas debido a la situación que está viviendo estos días, a su edad y con sus patologías previas. Aunque no hay que preocuparse por su actual estado de salud -comenta su abogada a Antena 3 Noticias- la mujer de 87 años está estable y bastante acompañada en su habitación.

Allí estas últimas horas está recibiendo diferentes visitas: como la de su primo o la de los sindicatos de inquilinos. Maricarmen, aseguran, está siendo plenamente consciente de todo lo que está pasando en las calles de Madrid después de su mediático desahucio y está siguiendo las protestas que hay cada día en ciudades españolas en las que sus vecinos luchan para evitar que se produzcan más casos parecidos al suyo.

'Otras Maricarmen': décadas de vida que caben en una casa

El caso de la mujer de 87 años no es el único. Fuera de la comunidad de Madrid encontramos otras Maricarmen en distintas provincias. En Alicante hablamos con Amelia, de 75 años, que nos abre las puertas de su casa en la que lleva 13 años "con su hija y con su nieto" y por la que paga unos 300 euros de alquiler. Este sábado los tres están a la espera de que le llegue la orden definitiva de desahucio en cualquier momento. Con la pena de tener que dejar el que ha sido su hogar durante todo este tiempo, nostálgicos, nos enseñan su álbum de fotos con sus recuerdos de todo lo que ha vivido entre estas paredes. "Como cuando empezó a caminar mi nieto o las cenas de Navidad con toda la familia, que somos una familia muy grande", nos relata Amelia desde su sofá.

En el mismo edificio de Amelia hay más historias parecidas después de que lo haya comprado una empresa para convertirlo en estudios en formato apartahotel. Hablamos con sus vecinos, Montse es limpiadora y vive en otro de los pisos con su hijo. "Todos estamos dispuestos a pagar más. Pero la empresa no quiere. Estamos de recursos desde hace un año". Cuenta que la mayoría de los vecinos pagan de alquiler una media de 300 euros y podrían pagar algo más, pero no 2.000 euros que les pueden pedir. Ante las cámaras solo pide públicamente una cosa "quiere un alquiler asequible en cualquier otra parte, pero no quedarse en la calle".

En la calle conocemos a Fina, pensionista de casi 80 años y que lleva 59 en esa casa. "Su mejor recuerdo fue cuando se mudó con sus hijos pequeños" Ahora ya tiene nietos y ve cómo va a tener que abandonar su hogar para irse con algún familiar. Estos casos como el de Maricarmen y las otras protagonistas de esta noticia son la punta del iceberg del problema de vivienda que sufre una gran mayoría en nuestro país. Ahora mismo pagar el alquiler ya es mucho más caro al mes que una hipoteca. En Barcelona y Madrid ya casi no hay pisos de alquiler por menos de 700 euros.

Un problema que ya alcanza a quienes tienen trabajo e ingresos

El problema de la vivienda va mucho más allá de los desahucios a las personas vulnerables. Ya es la principal preocupación de los españoles que, pese a tener un trabajo estable, tienen serias dificultades para encontrar casa porque los precios han subido un 29,4% en los últimos años, según el Observatorio del Alquiler. De media los alquileres en las grandes ciudades superan los 1.200 euros y en la mayoría de los casos pagar el piso consume el 40% de los ingresos de una familia, muy lejos de lo recomendado. De hecho 6 de cada 10 personas que ya pagan una hipoteca si hoy tuvieran que comprar la vivienda en la que viven probablemente no podrían permitírsela.