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Cuatro heridos al chocar un autobús contra la fachada de un edificio en Sant Feliu de Llobregat

El vehículo de la línea SF2 se salió de la vía tras un fallo en los frenos y terminó empotrado contra un inmueble de la calle Josep Maria de Molina.

Choque de un autobús

Choque de un autobús Bomberos

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Cuatro personas han resultado heridas menos grave después de que un autobús de línea chocara contra la fachada de un edificio en Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona. El accidente se ha producido este lunes, 21 de septiembre, poco después de las 14:30 horas.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 14:34 horas. El vehículo, que cubría la línea SF2, se había salido de la vía y había terminado empotrado contra un inmueble.

Tres pasajeros y el conductor, heridos

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia para atender a los ocupantes. Según fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) citadas por ElCaso.cat, los cuatro afectados son tres pasajeros y el conductor del autobús.

Una de las personas atendidas sufrió un desplazamiento o una rotura del húmero, mientras que el resto presentaba diferentes contusiones. Todos ellos fueron considerados heridos menos graves.

El SEM movilizó cinco ambulancias. Dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi y los otros dos al Hospital Broggi.

Un fallo en los frenos

La alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat, Lourdes Borrell, ha explicado que los frenos del autobús fallaron, lo que provocó que el vehículo terminara impactando contra el edificio. La parte delantera quedó empotrada en la fachada, junto a una de las ventanas de los bajos.

Pese a la aparatosidad del accidente, ninguna persona quedó atrapada y tampoco resultó herido ningún vecino del inmueble.

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