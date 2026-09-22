Efemérides de hoy 22 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 22 de septiembre?

El 22 de septiembre de 1930, nace en Huesca el pintor y escritor Antonio Saura Atarés. Desde joven se interesa por la literatura y las artes plásticas, aunque su formación es principalmente autodidacta. En la década de 1950 comienza a desarrollar un lenguaje artístico propio, influido por el expresionismo abstracto y alejado de la pintura figurativa tradicional. Sus obras se caracterizan por el uso de grandes manchas, trazos negros y figuras deformadas, especialmente rostros y cuerpos humanos. Entre sus series pictóricas más conocidas están sus reinterpretaciones de personajes como Cristo, Damas y Quijotes.

Antonio Saura también desarrolla una importante faceta literaria y publica ensayos, relatos y textos sobre arte. Su obra se expone en museos y galerías de Europa y Estados Unidos. En 1997 recibe el Premio Aragón de las Artes y, tras su fallecimiento en 1998, su producción continúa presente en importantes colecciones nacionales e internacionales como un autor de referencia dentro del arte español de posguerra.

Un 22 de septiembre, pero de 2011, el grupo de rock alternativo estadounidense R.E.M. anuncia su separación después de 31 años en la escena musical. La banda, fundada en Athens (Georgia) en 1980 por Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry, comunica su decisión a través de su página web. Los músicos explican que consideran completado su recorrido y que la separación se produce de forma amistosa, sin conflictos internos.

El grupo comienza actuando en pequeños locales de Athens y alcanza el éxito internacional durante los años 90. A lo largo de su carrera vende más de 85 millones de discos en todo el mundo y recibe tres premios Grammy. Su último álbum de estudio, Collapse into Now, se publica en marzo de 2011, pocos meses antes del anuncio de su separación.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 22 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 22 de septiembre?

1888 - Se publica el primer ejemplar de la revista National Geographic.

1928.- El astrónomo alemán Karl Wilhelm Reinmuth descubre Arnica (el asteroide 1100).

1932.- El príncipe Abdelaziz Al Saud es proclamado rey de Arabia Saudí.

1946.- Iberia inaugura su primer vuelo entre Europa y América del Sur con un trayecto entre Madrid y Buenos Aires.

1964.- Se estrena el musical El violinista en el tejado en el teatro Imperial de Broadway.

1973.- Henry Kissinger jura su cargo como secretario de Estado de EEUU bajo la presidencia de Nixon.

1980.- Irak invade Irán y desata el comienzo de la guerra entre los dos países por el control de Chatt el Arab, una de las principales vías de salida de crudo en Oriente Medio.

1994.- La cadena NBC emite el primer capítulo de la exitosa serie "Friends", que tras diez temporadas terminó el 6 de mayo de 2004.

2003.- El aventurero británico David Hempleman-Adams se convierte en la primera persona en cruzar el Océano Atlántico en un globo aerostático al aire libre.

2006.- El Gobierno español y la Iglesia acuerdan un nuevo modelo de financiación a través del IRPF.

2013.- Elecciones generales en Alemania. La canciller y líder cristianodemócrata, Angela Merkel, se impone con el 41,5 por ciento de los votos. Es su tercera victoria consecutiva desde 2005.

¿Quién nació el 22 de septiembre?

1855.- Mariano de Cavia, periodista español.

1941.- José Luis García Sánchez, cineasta español.

1953.- Ségolène Royal, política socialista francesa.

1960.- Isaac Herzog, político israelí.

1958.- Andrea Bocelli, cantante italiano.

¿Quién murió el 22 de septiembre?

1966.- André Bretón, escritor francés.

1985.- Axel Springer, magnate de la prensa alemana.

1991.- Tino Casal, cantante y músico español.

2007.- Marcel Marceau, mimo francés.

2010.- Eddie Fisher, cantante estadounidense.

¿Qué se celebra el 22 de septiembre?

El 22 de septiembre se celebra el Día Mundial del Rinoceronte.

Horóscopo del 22 de septiembre

Los nacidos el 22 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre, se celebran san Mauricio y san Inocencio.