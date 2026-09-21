Vídeo | Un exalcalde marroquí amenaza ante la posible visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla: "Derramaremos hasta la última gota de sangre"

La posible visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla ha provocado una nueva reacción del Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla, organización que reivindica la soberanía marroquí sobre las dos ciudades españolas. Su presidente, Yahya Yahya, exalcalde de Beni Ensar, ha lanzado una advertencia al monarca y ha avanzado posibles movilizaciones.

Una advertencia dirigida a Felipe VI

En un vídeo, Yahya Yahya se dirige directamente al rey de España y utiliza la expresión "presidios ocupados" para referirse a Ceuta y Melilla, una denominación que responde a sus reivindicaciones territoriales. "Si visita el rey Felipe VI los presidios ocupados de melilla y de ceuta, nosotros los marroquies derramaremos hasta la úlitma gota de sangre", afirma.

El dirigente ha realizado este pronunciamiento ante la posibilidad de que Felipe VI viaje a ambas ciudades autónomas. El grupo ya había avanzado a principios de septiembre que estudiaba organizar protestas una vez se conocieran las fechas concretas de la visita.

El Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla prepara posibles movilizaciones relacionadas con el viaje del monarca. La organización ya cuenta con antecedentes de protestas en la zona fronteriza: en 2012 protagonizó una concentración que obligó a cerrar durante más de una hora la frontera de Melilla.

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