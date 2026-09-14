Detenido en Gandía un pederasta reincidente por distribuir imágenes sexuales de un bebé y de su hijastra también menor

Un "abusador sexual" ha sido detenido en Gandía después de haber distribuido fotografías sexuales con su bebé de apenas un año y compartir en foros pedófilos otras imágenes íntimas realizadas a la hija menor de su pareja sin su consentimiento.

El Grupo IV de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC) de la Policía Nacional comenzó las investigaciones en agosto después de encontrar en ciertos foros de distribución de material de pornografía infantil imágenes de carácter sexual de un bebé. También aparecía en las imágenes de la hijastra del detenido y junto a ellas comentarios de un hombre que alardea de haber abusado de ella y de drogarla.

Todas las alarmas se encendieron cuando los agentes advirtieron que en algunas imágenes la chica sostenía en brazos al bebé. Analizando en profundidad las imágenes se llega a la conclusión de que algunas de ellas han sido tomadas en Gandía y de ahí se llega a un hombre de 39 años y nacionalidad española con antecedentes policiales por hechos similares en 2014 y 2023.

El arresto tuvo lugar el pasado 1 de septiembre. El pederasta reincidente se escondió en el armario cuando lo encontraron llevaba el mismo pantalón corto que vestía en las fotos de abuso sexual con su bebé. La hija de la pareja del detenido, de 16 años, aseguró a los agentes que nunca había sido abusada ni drogada. También les aseguró que desconocía que el detenido había realizado esas fotos íntimas ni que hubieran sido distribuidas en foros pedófilos donde este abusador mostraba una preocupante y peligrosa obsesión hacia ella a juicio de los investigadores.