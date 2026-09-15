Efemérides de hoy 15 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 15 de septiembre?

El 15 de septiembre de 1946, nace Oliver Stone, director y guionista de cine estadounidense. Caracterizado por su posicionamiento crítico, Stone es una de las figuras más transgresoras en manifestar su total rechazo a las políticas intervencionistas de Estados Unidos. Con 21 años viajó hasta la península de Indochina para luchar en la Guerra de Vietnam contra el Ejército Popular de Vietnam. Aquella horrible experiencia en el frente definiría su carrera; el conflicto sirvió como inspiración para crear la conocida como “trilogía de Vietnam” formada por “Platoon” (1986), “Nacido el 4 de julio” (1989) y “Heaven & Earth” (1993).

Stone ha manifestado ser un pacifista antiimperialista, generando gran controversia en su país de origen; unos lo aman y otros lo repudian. Además, su acercamiento a líderes de países antagónicos a EE. UU., como Hugo Chávez o Vladimir Putin, no facilita su tensa relación con el gran público.

Un 15 de septiembre, pero de 1989, la banda británica Queen publica su canción “Who Wants to Live Forever”. Considerado por los seguidores de la banda como una de las obras maestras del grupo, forma parte del disco “A Kind of Magic”, publicado unos meses antes. A su vez, el álbum es la banda sonora de la película de “Los Inmortales” (1986), era la segunda vez que ponían música a una cinta después de “Flash Thompson” (1980).

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 15 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 15 de septiembre?

1821.- Proclamación de la independencia de España de la Capitanía General de Guatemala, entonces formada por las actuales Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

1921.- Guatemala, Honduras y El Salvador forman la República de la América Central.

1953.- La diplomática y política india Vijaya Lakshmi Pandit se convierte en la primera mujer en presidir la Asamblea General de Naciones Unidas.

1958.- España ingresa en el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

1995.- Clausura en Pekín de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer: Reserva de 39 países (confesionales católicos o islámicos en su mayoría) a la Declaración y a la Plataforma de Acción.

2003.- La Unión Europea incluye al grupo palestino Hamás en su lista de organizaciones terroristas.

2005.- Chile: La Corte Suprema ratifica el sobreseimiento definitivo de la causa contra el general Augusto Pinochet por los crímenes de la "Operación Cóndor".

2008.- La quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers desencadena la mayor crisis financiera mundial desde 1929.

2020.- Israel firma con Emiratos Árabes y Baréin los Acuerdos de Abraham, con el presidente Donald Trump como facilitador.

2021.- El cocinero español Dabid Muñoz, propietario del restaurante DiverXo, reconocido por primera vez como "mejor chef del mundo" en la edición de 2021 del "The Best Chef Awards".

2023.- Miles de trabajadores de General Motors (GM), Ford y Stellantis, los tres mayores constructores de automóviles de Estados Unidos comienzan una histórica huelga para pedir la firma de un nuevo convenio colectivo.

¿Quién nació el 15 de septiembre?

1739.- Juan de Villanueva, arquitecto español.

1830.- Porfirio Díaz, ex presidente de México.

1890.- Agatha Christie, escritora británica de novelas de misterio.

1894.- Jean Renoir, cineasta francés.

1914.- Adolfo Bioy Casares, escritor argentino.

1945.- Carmen Maura, actriz española.

1977.- Tom Hardy, actor británico.

¿Quién murió el 15 de septiembre?

1938.- Thomas Wolfe, escritor estadounidense.

2004.- Johnny Ramone, guitarrista estadounidense.

2006.- Oriana Fallaci, escritora y periodista italiana.

2007.- Colin McRae, piloto de rally escocés.

2008.- Richard Wright, músico británico, miembro fundador de "Pink Floyd".

2018.- Kirin Kiki, actriz japonesa.

2020.- Moussa Traoré, ex dictador de Mali entre 1968 y 1991.

¿Qué se celebra el 15 de septiembre?

Hoy, 15 de septiembre, se celebra el Día Mundial el Linfoma.

Horóscopo del 15 de septiembre

Los nacidos el 15 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre, se celebra Nuestra Señora de los Dolores.