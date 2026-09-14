Levantan el confinamiento en Benahavís por el incendio: "Ha sido una noche intensa"

La evolución favorable del incendio forestal declarado este domingo en Benahavís, Málaga, ha permitido levantar el confinamiento del núcleo urbano. La carretera A-7175 también ha recuperado la circulación, aunque continúa el alejamiento preventivo de los vecinos de las urbanizaciones Montemayor, La Coja y Benahavís Hills.

El incendio se originó alrededor de las 12:38 horas del domingo en el entorno de la ermita del Rosario y obligó a activar el nivel de emergencia 1 del Plan Infoca debido a la rápida evolución del fuego y a la necesidad de adoptar medidas para proteger a la población.

Durante la noche, más de 200 profesionales han trabajado sobre el terreno para frenar principalmente la cabeza del incendio. Los esfuerzos se han concentrado en evitar que las llamas avancen hacia las zonas habitadas y en consolidar el perímetro. Según la última valoración de los servicios de extinción, el fuego ha afectado aproximadamente a 329 hectáreas de pinar y monte bajo. La zona con mayor actividad se encuentra actualmente al noroeste, al norte de la urbanización Montemayor y al oeste del Castillo de Montemayor.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, informaba este lunes de que "ya no existe un frente continuo de llamas, aunque persisten focos intermitentes y podrían producirse reactivaciones en zonas calientes" además de recordar que "ha sido una noche intensa de trabajos para contener el avance de las llamas". Mientras tanto la orografía, marcada por fuertes pendientes, continúa dificultando las labores de extinción.

22 medios aéreos participan en el dispositivo

Con las primeras horas del día se ha reforzado la intervención aérea. El dispositivo cuenta actualmente con 22 medios aéreos, entre ellos 12 helicópteros y diez aviones destinados a diferentes tareas de extinción, coordinación y descarga de agua. En tierra permanecen desplegados unos 200 efectivos del Plan Infoca, además de varias dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Málaga y de Marbella. El operativo incluye también vehículos autobomba, maquinaria pesada, brigadas especializadas y técnicos de extinción.

Las condiciones meteorológicas están favoreciendo el trabajo de los equipos. La humedad ha aumentado durante la madrugada y el viento ha perdido intensidad respecto a las primeras horas del incendio. Para este lunes se esperan temperaturas en torno a los 28 grados y una humedad relativa cercana al 50%, aunque entre el mediodía y las cuatro de la tarde podrían registrarse rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Tres personas heridas

El incendio en la localidad malagueña de Benahavís ha dejado hasta el momento tres personas heridas. La más grave corresponde a un hombre de 78 años, que sufrió quemaduras en aproximadamente entre el 30% y el 35% de su cuerpo cuando intentaba combatir las llamas. Fue trasladado en helicóptero al Hospital Regional Universitario de Málaga, donde permanece bajo observación. También resultó herido un bombero del Plan Infoca, que sufrió una fractura de muñeca tras una caída durante los trabajos de extinción mientras que una tercera persona fue atendida por una inhalación leve de humo y recibió el alta en el lugar.

Por ahora no se han registrado viviendas destruidas, aunque algunas propiedades han sufrido daños en elementos exteriores, como terrazas, accesos o barandillas.

Se mantiene la vigilancia en las urbanizaciones

Aunque el confinamiento del núcleo urbano ya ha sido levantado, las autoridades mantienen medidas preventivas en Montemayor, La Coja y Benahavís Hills. Los vecinos de Montemayor Alto, desalojados durante la noche, ya han podido regresar a sus viviendas.

El dispositivo de emergencias continúa vigilando la evolución del incendio desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Benahavís. Las autoridades han pedido a los vecinos que sigan las indicaciones de los servicios de emergencia y que permanezcan atentos ante posibles cambios en la situación.

El incendio continúa, por tanto, activo y en fase de emergencia, aunque la evolución registrada durante las últimas horas permite afrontar la jornada con un escenario más favorable que el de las primeras horas del fuego.

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