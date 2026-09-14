¿Qué debemos meter en el kit para afrontar emergencias como incendios o inundaciones?

Inundaciones, incendios o un apagón. Son situaciones de emergencia en las que podríamos encontrarnos en algún momento de nuestra vida y para las que se aconseja estar preparados.

Protección Civil recomienda crear nuestro propio kit con una serie de elementos para poder afrontar estas situaciones límite. Judit Lecue, psicóloga de emergencias de la entidad, ha explicado a Antena 3 Noticias que, en esa mochila de emergencias, es fundamental llevar una botella de agua. “Debe ser de litro y medio, por persona y día”, asegura, y recomienda contar con agua para, al menos, 72 horas.

Por otro lado, Protección Civil incluye en este listado una radio, para mantenerse informado de la situación de riesgo, y una linterna para utilizar, por ejemplo, en caso de apagón. En nuestra mochila no debemos olvidar incluir la documentación personal, así como el teléfono móvil y su cargador y las llaves de casa.

Otro de los imprescindibles de este kit de emergencia es un botequín con medicación básica. Lecue explica que, en este caso, la medicación debe ir adaptada a las necesidades de cada persona. Además, en caso de tener bebés, es conveniente incluir también pañales.

Con todos estos elementos tendríamos preparada la mochila de emergencias recomendada por Protección Civil para utilizar en caso de situación límite.