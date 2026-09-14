Una persecución en las 3.000 viviendas de Sevilla acaba con seis policías heridos

Una persecución policial de cerca de media hora terminó de madrugada este fin de semana en Sevilla con un detenido y seis agentes heridos. El sospechoso, que era buscado por el Grupo de Atracos, trató de escapar a gran velocidad al volante de un turismo y llegó a embestir varios vehículos policiales durante la huida.

Los hechos se produjeron alrededor de las 05:30 horas, cuando agentes de la Policía Local de Sevilla localizaron al individuo en las inmediaciones de las Tres Mil Viviendas, en el Polígono Sur. Al detectar la presencia de los agentes, el hombre emprendió rápidamente la huida en un vehículo tipo berlina de color oscuro en el que viajaban también otras dos personas.

La fuga dio paso a una persecución por las calles de Sevilla que se prolongó durante aproximadamente treinta minutos. El conductor trató de evitar en todo momento que los policías pudieran interceptarlo y circuló a gran velocidad por distintos puntos de la capital.

Consiguieron detener al huido

Durante la persecución, el sospechoso protagonizó varias maniobras contra los vehículos policiales. En concreto, llegó a embestir a los coches patrulla que trataban de detenerlo. Como consecuencia de estos impactos, seis efectivos resultaron lesionados.

La persecución terminó finalmente en la zona de Torreblanca, donde los agentes consiguieron detener al conductor. Tras su arresto, quedó a disposición judicial. Los otros dos ocupantes que viajaban con él también huyeron inicialmente del lugar, según la información disponible sobre los hechos.

La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional. Ahora la investigación deberá determinar todas las circunstancias de la persecución y concretar las responsabilidades derivadas de los impactos contra los vehículos policiales y las lesiones sufridas por los seis agentes.