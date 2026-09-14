Ely, la niña de seis años que cumplió su sueño de convertirse en princesa

Por unas horas, Ely cambió el hospital por un palacio. Esta niña gallega, de seis años, lleva meses tratándose de un tumor cerebral en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. A las puertas de su cumpleaños pudo cumplir uno de sus grandes sueños: convertirse en princesa.

Una carroza la recogió en su hotel y la trasladó hasta el Palacio de los Duques de Pastrana, donde la esperaba una jornada pensada especialmente para ella. Allí, un séquito vestido de época recibió a la pequeña antes de que comenzara una ceremonia que difícilmente olvidará.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue el encargado de recibirla y de coronarla como princesa. El momento más inesperado llegó de la mano del ilusionista Jorge Blass, que hizo aparecer ante ella la corona que después llevaría durante la ceremonia.

Música, baile y una coronación

Tras la coronación, Ely disfrutó de una celebración con música clásica en directo, baile y regalos. Una jornada llena de sorpresas que convirtió por unas horas el palacio madrileño en el escenario de su propio cuento.

En la preparación participaron más de medio centenar de personas, entre voluntarios, profesionales y colaboradores, que hicieron posible que cada detalle estuviera pensado para cumplir el sueño de la pequeña.

Además, la historia de Ely tiene un significado especial: su deseo es el número 8.000 que se cumple desde que la Fundación Pequeño Deseo comenzó a organizar este tipo de experiencias para niños y adolescentes con enfermedades graves.

El impacto de cumplir un deseo

Más allá de la celebración, este tipo de experiencias buscan ofrecer un momento de ilusión a menores que atraviesan tratamientos médicos prolongados y situaciones especialmente difíciles.

Según diferentes estudios realizados sobre el impacto de cumplir los deseos de niños con enfermedades graves, estas experiencias pueden favorecer las emociones positivas y contribuir a su bienestar emocional y al de sus familias.

La organización prepara ahora un nuevo estudio para analizar qué huella dejan estos deseos con el paso del tiempo. El próximo 24 de septiembre presentará en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid una investigación cualitativa que estudiará cómo recuerdan los protagonistas estas experiencias una década después.

Para Ely, el día de su coronación ya ha terminado. Pero el recuerdo de haberse convertido en princesa quedará mucho más tiempo.