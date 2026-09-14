Un incendio en una nave textil de Mataró obliga a desalojar a 200 trabajadores

Se ha declarado en el día de hoy un incendio en una nave textil de la localidad de Mataró (Barcelona) que ha generado una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Los alumnos de la escuela más cercana han sido confinados durante unos minutos como prevención. Más de 200 trabajadores han sido desalojados de su lugar de trabajo.

A las 12:30 en la calle Overlocaire

Trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan en la extinción del fuego que se ha iniciado sobre las 12:30 horas en la calle Overlocaire. Por suerte, los trabajadores que se encontraban dentro han podido abandonar las instalaciones sin ningún riesgo y, en principio, no se han registrado heridos.

Numerosas llamadas al 112

La gran cantidad de humo generada por las llamas ha provocado numerosas llamadas al teléfono de emergencias 112, con alrededor de un centenar de avisos de ciudadanos alertando de la situación. Ante la proximidad de la columna de humo, se ha ordenado el confinamiento preventivo de los alumnos de la escuela 'Les Aigües de Mataró'.

Protección Civil recomienda mantener puertas y ventanas cerradas

El incendio también ha obligado a desalojar de manera preventiva a los trabajadores de un centro de residuos situado junto a la nave afectada. Protección Civil ha recomendado a los vecinos de la zona que mantengan puertas y ventanas cerradas en caso de notar molestias o presencia de humo en el interior de sus viviendas.