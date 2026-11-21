El 21 de noviembre de 2013, estallan en Kiev, capital de Ucrania, las protestas del Euromaidán, posteriormente denominadas Revolución de la Dignidad. Las movilizaciones fueron una respuesta directa a la decisión del Gobierno de Víktor Yanukóvich de suspender unilateralmente los preparativos para la firma del Acuerdo de Asociación y de Libre Comercio con la Unión Europea (UE). El principal argumento que empleó el primer ministro Mykola Azárov fue que, al acercarse al bloque occidental, la Unión Aduanera (que formaban Rusia, Bielorrusia y Kazajistán) excluiría a Ucrania, afectando a la seguridad nacional y económica del país.

Periodistas y activistas proeuropeos convocaron a la población civil en la Plaza de la Independencia (Maidán Nezalézhnosti) de Kiev; cerca de 2.000 ucranianos acudieron a la cita, iniciando así las protestas. Este fue un punto de inflexión para la administración de Yanukóvich: la Revolución de la Dignidad culminó con su destitución de la presidencia y su posterior huida a Rusia.

Un 20 de noviembre, pero de 1974, la banda británica Queen da un concierto en el Rainbow Theatre de Londres, actuación que quedaría para la posteridad bajo el nombre de “Live at the Rainbow ‘74”. La agrupación había publicado dos semanas atrás su álbum “Sheer Heart Attack”, un éxito comercial gracias a su sencillo “Killer Queen”, que escaló hasta el número 2 de la lista de éxitos de Reino Unido. Este directo fue grabado por un equipo profesional en 35 milímetros, con el objetivo de lanzar un álbum en directo y una película en conjunto. No fue hasta el 8 de septiembre de 2014 cuando, tras restaurar el audio y el vídeo grabados, vieron la luz en forma de LP y Blu-ray.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 21 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 21 de noviembre?

1905.- Albert Einstein publica en la revista Annalen der Physik el artículo '¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético?', en el que establece la equivalencia entre masa y energía.

1916.- El Britannic, buque gemelo del Titanic, se hunde en el mar Egeo tras chocar con una mina marina.

1974.- Un atentado con explosivos del IRA en dos pubs de Birmingham (Inglaterra) causa 21 muertos. Seis hombres son condenados injustamente por los ataques y quedan en libertad en 1991, cuando se anulan sus condenas.

1990.- Los países miembros de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), junto con Estados Unidos y Canadá, firman la Carta de París para una nueva Europa, que simboliza el fin de la Guerra Fría.

1994.- La escritora española Carmen Martín Gaite recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas.

1995.- Los presidentes de Serbia, Slobodan Milošević; Croacia, Franjo Tuđman, y Bosnia-Herzegovina, Alija Izetbegović, firman en Dayton (Estados Unidos) el acuerdo de paz que pone fin a la guerra de Bosnia.

2000.- La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre imprime los últimos billetes denominados en pesetas.

2012.- Mario Vargas Llosa recibe en México el primer Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español.

2014.- La cantante Isabel Pantoja ingresa en la prisión de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para cumplir una condena de dos años por blanqueo de capitales.

2017.- Irán anuncia la derrota del Estado Islámico en Siria.

2024.- La Policía Federal de Brasil acusa formalmente al expresidente Jair Bolsonaro, a dos generales y a otras 34 personas de participar en un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Quién nació el 21 de noviembre?

1694.- François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, filósofo francés.

1922.- María Casares, actriz española.

1941.- Julio Anguita, político español.

1956.- José Ramón de la Morena, periodista deportivo español.

1965.- Björk, cantante, compositora y actriz islandesa.

1967.- Policarpo Díaz, "El potro de Vallecas", boxeador español.

1977.- Pablo Heras-Casado, director de orquesta español.

¿Quién murió el 21 de noviembre?

1874.- Mariano Fortuny, pintor español.

1946.- Eduardo Marquina, poeta y dramaturgo español.

1995.- Rafael Farina, cantaor de flamenco.

2000.- Ernest Lluch, exministro socialista español, asesinado por ETA en Barcelona.

2006.- Pierre Gemayel, ministro libanés.

2023.- Jerónimo Saavedra, político español.

2025.- Ornella Vanoni, cantante italiana.

¿Qué se celebra el 21 de noviembre?

Hoy, 21 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Televisión.

Horóscopo del 21 de noviembre

Los nacidos el 21 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 21 de noviembre

Hoy, 21 de noviembre, se celebra la Presentación de Nuestra Señora y los santos Honorio, Rufo, Esteban y Celso.