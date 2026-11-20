En 2023, en Armilla, Granada, una mujer de 47 años fue agredida por su exmarido, del que acababa de divorciarse. La apuñaló en su domicilio y en presencia de sus hijos. La agresión en el cuello, que le provocó un infarto cerebral, llevó a la mujer a ser ingresada de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada.

Desde aquel día, su vida ha cambiado por completo. Aquel horrible episodio le dejó secuelas muy graves: perdió el habla y parte de su movilidad. Su familia y, en especial, su hijo, han iniciado una recaudación para poder pagar un tratamiento especializado que la ayude a mejorar. Antonio Miguel Osuna Ruiz, el joven granadino, hijo de la víctima, no se ha separado de ella desde entonces. Ha hecho uso de las redes sociales para abrir una suscripción popular (o 'crowdfunding') y poder proporcionarle a su madre terapia cerebral.

Recuperar el habla

Después de tres años sin poder hablar ni caminar y con la parte derecha de su cuerpo inmovilizada, la mujer va recuperando su vida. Tras los cuidados constantes y las sesiones de rehabilitación, ha conseguido volver a caminar de forma progresiva, aunque todavía presenta serias dificultades en su pierna derecha, mientras que el brazo continúa sin ninguna movilidad. Ahora, el gran reto de la familia es que consiga volver a hablar.

La ayuda de la familia

Sus familiares quieren llevarla a un centro privado especializado en daño cerebral que está en A Coruña. Confían en que, con sus tratamientos, la mujer pueda mejorar. Para empezar, estiman que el coste puede ser cercano a los 17.000 euros.

Hoy han alcanzado su objetivo, han conseguido recaudar 17.000 euros que cubrirán los tres primeros meses. Todo ha sido por un vídeo que ha lanzado su hijo a través de las redes sociales, y ya cuenta con miles de 'likes' y cientos de comentarios.

El agresor está en prisión

El agresor fue condenado a 12 años de cárcel y a una indemnización de 750.000 euros, de los que solo ha abonado poco más de 900. Se ha declarado insolvente, por lo que han iniciado trámites para poder cobrar esa indemnización que la mujer necesita para vivir.

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