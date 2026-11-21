La Guardia Civil ha rescatado a un hombre de 54 años en un chalet aislado de Montserrat, Valencia, después de permanecer unas 15 horas secuestrado, atado a una silla, golpeado y amenazado de muerte con armas blancas de grandes dimensiones. El secuestro estaría relacionado con un conflicto previo entre los implicados. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, el hombre comprobó que la mujer iba acompañada de otro individuo al que apenas conocía. Ambos le solicitaron que los llevara hasta el chalet, donde les esperaba un tercer hombre.

Era una trampa

Una vez en el inmueble, el hombre descubrió que había caído en una trampa ya que los implicados lo inmovilizaron con cuerdas, lo golpearon y lo intimidaron con un machete de grandes dimensiones antes de introducirlo por la fuerza en la vivienda. Durante toda la noche, los captores lo mantuvieron atado a una silla, sin permitirle dormir y sometiéndolo a agresiones físicas y amenazas constantes de muerte con distintas armas blancas. Los ataques le provocaron lesiones de diversa consideración y un profundo temor por su vida.

Grabación de videos dirigidos a familiares

Además, bajo coacción, le obligaron a grabar varios vídeos dirigidos a sus familiares en los que aseguraba encontrarse bien. El objetivo era evitar que sospecharan de su situación y activaran su búsqueda. Pero la familia de la víctima alertó a la Guardia Civil después de que el hombre lograra contactar brevemente con ellos para pedir ayuda y darles pistas sobre el lugar donde se encontraba retenido, en una zona diseminada de Montserrat.

Una llamada de auxilio permitió localizarlo

Los agentes desplegaron de inmediato un dispositivo de búsqueda con la colaboración de la Policía Local de Montserrat y localizaron el chalet y liberaron al hombre. En el lugar fueron detenidos dos de los presuntos autores, una mujer de 41 años y un hombre de 54, a quienes se les atribuye un delito de detención ilegal. Durante el registro, los investigadores localizaron e intervinieron varias armas blancas de grandes dimensiones y otros efectos que, presuntamente, habrían sido utilizados durante el secuestro.