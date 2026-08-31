VÍDEO: Tres restaurantes de Madrid y uno de Gijón se llevan el queso más caro y fuerte del mundo

El queso más caro del mundo y también el más fuerte ya ha sido subastado en el municipio de Arenas de Cabrales, en Asturias. Por este queso se han pagado 37.500 euros y han sido cuatro los restaurantes que se lo han llevado, uno de Gijón y tres de Madrid.

¿Dónde se madura el queso?

El queso cabrales se madura en la Cueva del Molín, en el concejo de Cabrales. Visitarla es adentrarse en la tradición en primera persona, recorriendo su museo para descubrir paso a paso cómo se elabora de forma artesanal este queso con Denominación de Origen Protegida

El recorrido continúa bajo tierra, en las galerías naturales de la Cueva, donde los quesos maduran a temperatura constante y alta humedad hasta alcanzar su inconfundible sabor intenso. Allí se entiende por qué el Cabrales es un producto tan especial: gracias a un proceso único cuidando hasta el más mínimo detalle.

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