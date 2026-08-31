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Región de Murcia

Interceptan una embarcación en Cartagena dedicada al traslado de migrantes y detienen a sus dos patrones

Se ha interceptado a 12 millas al sureste de Monte de las Cenizas (Cartagena).

Una narcolancha precintada por la Guardia Civil en la playa de las Marinicas, a 28 de agosto de 2026, en Carboneras, Almería, Andalucía (España). La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la procedencia de esta embarcación.28 AGOSTO 2026;NARCOTRÁFICO;DROGAS;CRIMEN ORGANIZADO;SUCESOS;DELINCUENCIA;NARCOS;BENEMÉRITA;LANCHA;BARCOEuropa Press28/08/2026

Imagen de una narcolancha varada en la playa de las Marinicas en Carboneras (Almería) EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Este lunes, la Guardia Civil ha detenido a dos patrones de una narcolancha con cuatro motores interceptada a 12 millas al sureste de Monte de las Cenizas (Cartagena). La embarcación tendría como fin el traslado de inmigrantes irregulares, tal y como ha informado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas.

Varios desembarcos en el litoral murciano

Esta es una intervención que se produce tras varios desembarcos registrados en el litoral murciano durante los últimos días. En concreto, cinco pateras han alcanzado o sido interceptadas en la región desde el 19 de agosto. El día 19 llegaron 62 personas a Calblanque; el 22 de agosto, otras 49; el 26, alrededor de 50; el 29, 57 en Cala Dorada; y el 30, siete personas fueron interceptadas en Cabo Cope, Águilas.

Dichos operativos han permitido localizar a los ocupantes y activar los procedimientos correspondientes en todos los casos registrados.

Esta detención se lleva a cabo en un momento clave de la crisis migratoria en Ceuta. Sánchez ha avanzado este lunes que, en el marco del plan de apoyo a la ciudad autónoma, se incluye una asignación del 75% de las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social tanto en Ceuta como en Melilla. Sánchez señala que esta medida forma parte del paquete de ayudas urgentes, que contempla 168 millones de euros, que aprobará este martes el Consejo de Ministros. Explica que este plan equivale al 8% del PIB de la ciudad autónoma y que incluirá también ayudas directas a pymes y autónomos para revitalizar la economía local tras la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta.

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