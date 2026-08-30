Tragedia en Teruel: Mueren una madre y su hija en el incendio de un bar en Cedrillas

Una madre de 32 años, y su hija de 9, han perdido la vida este domingo en el incendio declarado en un bar de Cedrillas (Teruel), según han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Además, una tercera persona ha tenido que ser evacuada de la primera planta del edificio, por una posible intoxicación.

El fuego se originó en la parte baja del edificio y se propagó con mucha fuerza por el resto del inmueble, según han señalado a EFE fuentes de la Diputación Provincial de Teruel.

El aviso del incendio se recibió a las 17:24 horas. Hasta el lugar se desplazaron cuatro bomberos, dos oficiales y el jefe de guardia de la Diputación Provincial de Teruel, además de un helicóptero medicalizado del 112, una UVI móvil y efectivos de la Guardia Civil. El incendio se ha dado por extinguido a las 19:20 horas.

En un primer momento, las personas afectadas por el incendio fueron atendidas por los servicios sanitarios. Dos de ellas han fallecido, según las fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los vecinos han intentado salvarles la vida

Algunos vecinos de la localidad han intentado salvar a las víctimas atrapadas por el fuego. En un primer momento han sacado a la menor de 9 años y, 15 minutos más tarde, han rescatado a su madre. Aunque las dos se encontraban en un estado muy grave debido a la inhalación de humo.