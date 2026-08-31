Efemérides de hoy 31 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 31 de agosto?

El 31 de agosto de 1991, los Parlamentos de Uzbekistán y Kirguizistán proclaman formalmente su separación de la Unión Soviética, aprovechando el vacío de poder en Moscú tras el fracaso del golpe de Estado de ese mismo mes. Esta doble declaración legislativa convierte las antiguas fronteras administrativas en divisiones internacionales reales. Las dirigencias locales en Tashkent y Biskek asumieron el control total de sus territorios en un momento de extrema debilidad institucional del Kremlin, acelerando el colapso del bloque socialista.

Este paso transformó la realidad cotidiana de millones de ciudadanos centroasiáticos, quienes pasaron a formar parte de naciones soberanas obligadas a edificar economías, identidades y políticas exteriores propias desde cero. La decisión de ambas repúblicas profundizó el efecto dominó que desmanteló la estructura de la URSS, cuya disolución jurídica e institucional se completaría de manera definitiva pocos meses después, en diciembre de ese mismo año.

Un 31 de agosto, pero de 1839, finaliza oficialmente la Primera Guerra Carlista en el norte de España mediante la firma del Convenio de Oñate y el histórico Abrazo de Vergara, un pacto sellado en Guipúzcoa entre el general isabelino Baldomero Espartero y el general carlista Rafael Maroto. Este histórico acuerdo de paz no solo detuvo los sangrientos enfrentamientos entre los defensores de la reina Isabel II y los partidarios del infante don Carlos, sino que buscó sanar la fractura social del país al integrar a los oficiales carlistas derrotados en el ejército regular y prometer la defensa institucional de los fueros vascos y navarros ante las futuras Cortes.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 31 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 31 de agosto?

1813.- Batalla de San Marcial: El ejército español hace retroceder al francés tras la ofensiva de las fuerzas del duque de Wellington, finalizando la ocupación francesa en el País Vasco y Navarra.

1915.- Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania y Austria dividen Polonia en dos distritos, Varsovia para Alemania y Kielce para Austria.

1925.- Los generales Petain (Francia) y Primo de Rivera (España) aprueban en Algeciras el plan de acción conjunta contra la resistencia marroquí, que terminaría con la Guerra del Rif o de Marruecos.

1928.- Turquía adopta el alfabeto latino y abandona el árabe.

1931.- El desbordamiento del río Yang Tsé deja 250.000 muertos e inunda la región china de Kuang.

1963.- Entra en funcionamiento la llamada 'línea caliente' Washington-Moscú, enlace de comunicación (línea de teletipo) directa entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

1980.- Nace en Polonia el primer sindicato independiente de Europa del Este 'Solidaridad', liderado por Lech Walesa.

1994.- El IRA declara un alto el fuego incondicional en el Ulster tras causar 3.168 muertos en 25 años.

1997.- Diana Spencer, princesa de Gales, muere en París en un accidente de automóvil junto a su pareja, el egipcio Emad 'Dodi' Al Fayed, y el chófer Henri Paul.

2021.- Los talibanes declaran la "completa independencia" de Afganistán después de retirarse EEUU tras 20 años de guerra, y prometen un Gobierno islámico "inclusivo".

2022.- En España, cierra la estación ferroviaria de Sant Andreu Comtal de Barcelona, la más antigua de Europa.

¿Quién nació el 31 de agosto?

1880.- Guillermina, reina de Holanda.

1936.- Fernando Abril Martorell, exvicepresidente del gobierno español.

1945.- Van Morrison, cantante y compositor irlandés.

1949.- Richard Gere, actor estadounidense.

1965.- Terelu Campos, periodista española.

1970.- Rania Al Abdullah, reina de Jordania.

1982.- Pepe Reina, futbolista español.

¿Quién murió el 31 de agosto?

1963.- Georges Braque, pintor francés.

1969.- Rocky Marciano, campeón mundial de boxeo.

1973.- John Ford, cineasta estadounidense.

1999.- José Soler, tenor español.

2002.- Martin Kamen, científico canadiense, descubridor carbono-14.

2010.- Laurent Fignon, ciclista francés.

2019.- Anthoine Hubert, piloto francés.

¿Qué se celebra el 31 de agosto?

Hoy, 31 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Solidaridad.

Horóscopo del 31 de agosto

Los nacidos el 31 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto, se celebran los santos Ramón Nonato, Amado, Aidano y Optato.